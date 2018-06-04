全民幸福政黨 籲恢復國統綱領

全民幸福政黨大聯盟3日在台北圓山飯店舉行成立3周年慶祝大會，大聯盟總主席陳柏光代表盟員呼籲蔡政府恢復《國家統一綱領》。（宋秉忠攝）

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中國時報
／台北報導

全民幸福政黨大聯盟3日下午在圓山大飯店舉行成立3周年慶祝大會；大聯盟總主席陳柏光在致詞時，代表盟員呼籲蔡政府，恢復2006年被時任總統陳水扁廢止的《國家統一綱領》，以共創兩岸和平，同享經濟共榮。

陳柏光以「以國為重，一致對外」為題發表演說；他指出，地球上某些地區每日都在戰爭，人民荼炭、民不聊生，而兩岸數十年來卻有空間寧靜發展，讓台灣崛起、大陸繼之，兩岸同胞當前都享有經濟發展所帶來的富裕景象，這完全歸功於當年蔣經國與鄧小平兩位領導人對「和平統一」的堅持。

陳柏光強調，和平帶來經濟繁榮與發展，統一帶給中華民族壯大的願景，在這個兩岸關係緊張時刻，更要冷靜思考兩岸的出路與未來。

接著，陳柏光代表大聯盟盟員呼籲蔡政府，恢復2006年廢止的《國統綱領》，並要求政府以全民福祉為核心，持續推動兩岸經貿往來；以中華文化為架構，持續推動交流以增互信。

陳柏光也呼籲，兩岸同胞應繼續促進彼此交流，兩岸有能者應該積極協助台灣走向更好的發展、讓台灣人民有更好的生活、勾勒幸福美好願景的盼望；他強調，兩岸應從「求同存異」正式步入「化異為同」階段，以國為重、以民為本、一致對外，共創兩岸和平，同享經濟共榮。

今年是明治維新150周年，1868年5月3日，維新派與反維新派在江戶決戰前，突然達成和平協議；兩派宣布要「以國家為重，一致對外」，兵不血刃完成日本的真正統一。

陳柏光指出，日本維新與反維新諸賢雖然政見不同，但追求「安內攘夷」的信念相同，都願意為國家富強而犧牲一己一派的私利私怨，而這正是明治維新成功的最重要原因，值得兩岸中國人效法。

此外，有鑑於近期台灣農產品價賤傷農，尤其今年香蕉價格比去年同期跌了將近8成，10公斤香蕉只能換1顆茶葉蛋；對此，陳柏光也在大會現場與首度來台的大陸區塊鏈業者─「任務幫」董事長張鵬一起宣布，要收購100噸香蕉及其他農產品。

(中國時報)

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