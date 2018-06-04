和解 美朝韓將宣告韓戰結束

美國國防部長馬提斯（中）、日本防衛大臣小野寺五典（右）以及南韓國防部長宋永武，3日發布聯合聲明，同意將繼續對北韓施壓。馬提斯並指，除非平壤當局對無核化採取具體行動，對北韓的國際制裁仍將繼續。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

612新加坡川金會如果談得好，會成為美國總統川普和北韓領袖金正恩以及南韓總統文在寅共同宣布韓戰結束的具有歷史意義的和平會議。南韓中央日報官網報導，南韓正積極和美朝和川金會主辦方新加坡溝通，新加坡也已經做出接待文在寅參加美朝峰會的準備。

大陸參與才有法律效力

報導並指出，三方宣告韓戰結束非常有象徵意義，意味著朝鮮半島走向和平。但3人的宣言並沒有法律效力。1953年簽署停戰協定是由美國主導的聯合國軍和北韓與大陸共同簽署的。如果要簽署和平條約，同樣需要大陸的參與才行。

美國國防部長馬提斯昨天在新加坡舉行的美、日、韓年度防長會議則重申，除非平壤當局對無核化採取具體行動，否則對北韓的國際制裁仍將繼續。他也坦言，美朝就棄核達成協議的進程不會一帆風順。

棄核協商不會一帆風順

馬提斯3日說，「即使樂觀來看，我們也可預期，（美朝）協商會是一條崎嶇不平的道路，」「身為國防部長，我們必須維持堅定的協力防禦立場，才能讓外交官員在此關鍵時刻，以強有力的立場進行談判。」他讚揚美日韓的軍事合作，對北韓「施加極大的壓力」，並認為三國安全合作至關重要，「在此時刻，我們（與盟友）承諾加強防禦合作，是維護和平的最佳手段。

馬提斯也警告，「我們要保持警覺，也將繼續履行聯合國對北韓的所有決議。北韓只有在證明它採取可核查、不可逆的非核化行動，才能獲得減緩（制裁）。」

華府不會對朝手下留情

馬提斯先前鮮少針對美朝峰會公開表態，把對外發言權留給國務院。不過他此番談話，顯然試圖降低外界對美朝協商的期望，同時再次強調美國立場，也就是只有北韓採取有效且具誠意的無核化措施，華府才會以減輕對朝制裁、經濟援助等做為交換，並且消除外界對川普可能對朝鮮手下留情的疑慮。

(中國時報)

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