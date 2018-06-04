憂美朝走太近 俄也想軋一角

2018年06月04日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

川金會腳步日近，各方緊鑼密鼓籌備之際，俄羅斯也不甘當個旁觀者，打算加入朝鮮半島的牌局。繼俄羅斯外長拉夫羅夫日前應北韓外長李勇浩邀請訪平壤後，俄羅斯總統普丁也預計9月與北韓領袖金正恩舉行高峰會。

有關普丁何時與金正恩會面？俄國「塔斯社」駐東京特派員透露，最快是6月9日。「上合組織」峰會這天將在大陸青島登場，習近平、普丁、金正恩3人可能舉行峰會。

對此一些分析評論認為，俄國加入牌局不會影響川金會，但對川金會後半島局勢的走勢一定會有影響，特別是在聯合國解除北韓制裁的層面上，俄羅斯的態度至關重要。此外，俄國也擔心朝美走太近，恐複製當年陸美建交模式，制定聯手反俄的戰略。

俄羅斯副總理特魯特涅夫（Yury Trutnev）2日則表示，俄方已邀請金正恩參加今年9月在海參崴舉辦的「東方經濟論壇」，普金很可能在論壇舉行期間（9月11-13日）與金進行峰會。此外，日本首相安倍晉三、中國大陸國家主席習近平也將與會，東北亞地區的一場外交大戲很可能3個多月後在海參崴上演。

事實上，莫斯科不樂見川金會順利舉行，擔心美朝接觸猶如過去中美建交。1970年代美國總統尼克森訪陸，奠定後來陸美聯手抗蘇的戰略。俄羅斯為此開始積極參與朝鮮半島問題。在此關鍵時刻，莫斯科覺得是加入牌局的時候了，希望最大程度上給川金會的準備工作製造麻煩，以免美朝走太近，影響俄國在東北亞的利益。

據悉，拉夫羅夫最近訪平壤，曾提供如何與美國打交道的建議，包括美國若不主動提出取消對朝制裁，絕不能單方面主動開始去核。

俄國專家表示，在朝鮮半島博弈中，北京會像往常一樣隱身暗處，而俄羅斯並不在乎在明處和美國抗衡。總之，在對抗川普的朝鮮半島戰略時，俄羅斯現在也試圖提出自己的倡議，掌握主動權。

(中國時報)