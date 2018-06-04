川金會開銷 新加坡買單

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中國時報
／綜合報導

川金會即將在新加坡舉行，新加坡國防部長黃永宏2日表示，新加坡將扮演好東道主的角色，除了確保安全無虞，新加坡也將承擔主辦峰會的費用，「為這次歷史性峰會做出小小貢獻」。

黃永宏透露，新加坡內政團隊和新加坡武裝部隊的保安隊伍正緊鑼密鼓籌備峰會，確保一切安全，他說：「我也知道尤其是外交部的官員正非常賣力地工作，以我們各自的小小方式付出，讓峰會可順利進行。」

被問及新加坡是否必須承擔主辦川金會的費用時，黃永宏說：「這是必然的，但這是我們願意負擔的費用，為這次歷史性峰會做出小小貢獻。」

據報，五星級富麗敦酒店（Fullerton Hotel）是金正恩首選投宿地點，飯店內的總統套房一晚要價6000美元（約台幣18萬）。對於正遭到聯合國經濟制裁的北韓來說，是一筆不小的開銷。

新加坡承諾願支付峰會的費用，是否包括金正恩的住宿費，不得而知。不過2017年獲諾貝爾和平獎的「國際廢除核武器運動」（ICAN）宣稱願意拿出諾貝爾獎金支付金正恩在新加坡的住宿費，算是為促進無核化做出一部分努力。

至於川金會在哪裡辦？目前被點名的包括香格里拉大酒店、市中心的富麗敦酒店、聖陶沙的嘉佩樂酒店、新加坡總統府等。根據消息，川金會的媒體中心確定將跟主會場分開，可能的地點是一級方程式賽車維修站大樓。

(中國時報)

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