避免破壞氣氛 美韓低調軍演

2018年06月04日 04:11 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

距「川金會」登場剩下不到10天，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》3日譴責南韓參加環太平洋軍事演習（RIMPAC）以及進行「乙支自由衛士」（UFG）美韓聯合軍演，與《板門店宣言》背道而馳。為此美韓防長商定，兩國國防部門將不積極宣傳將在朝鮮半島展開的聯合軍演，為川金會營造友好條件。

《勞動新聞》稱，日前南韓軍方派艦艇、飛機和700多名官兵參加美國等20餘國在夏威夷進行的環太平洋軍演，南韓「好戰狂」還宣稱「乙支自由衛士」軍演8月將如期進行。這些行為有違《板門店宣言》中共同努力緩解軍事緊張狀態和戰爭風險的內容。

《勞動新聞》說，環太平洋軍事演習是具有侵略性質的戰爭演習，當前兩韓面臨共同攜手認真落實《板門店宣言》、緩和軍事緊張狀態並實現和平的重大任務。對話與對決、和平與戰爭演習絕不能共存。

南韓韓聯社報導，正在新加坡參加香格里拉對話的美國國防部長馬提斯和南韓國防部長宋永武2日會面，雙方商定低調舉行軍演，不多做宣傳，為川金會營造友好氛圍。相關人士稱，軍事行動都具有隱祕性，聯合軍演也不例外，若不特意宣傳，人們根本無從得知。

另據日本《朝日新聞》發自首爾的報導，北韓人民武力部（相當於國防部）部長朴永植已被撤換，由第一副部長努光鐵接任。報導稱，北韓廢棄核武會對軍隊造成影響，可能出現混亂，努光鐵和今年5月接掌人民軍總政治局局長的金秀吉，被視為北韓軍方的穩健派，這項人事安排目的在降低混亂、穩定軍心。

(中國時報)