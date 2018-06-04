避免破壞氣氛 美韓低調軍演

圖為去年8月南韓士兵參加美韓「乙支自由衛士」（UFG）聯合軍演的情形。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導

距「川金會」登場剩下不到10天，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》3日譴責南韓參加環太平洋軍事演習（RIMPAC）以及進行「乙支自由衛士」（UFG）美韓聯合軍演，與《板門店宣言》背道而馳。為此美韓防長商定，兩國國防部門將不積極宣傳將在朝鮮半島展開的聯合軍演，為川金會營造友好條件。

《勞動新聞》稱，日前南韓軍方派艦艇、飛機和700多名官兵參加美國等20餘國在夏威夷進行的環太平洋軍演，南韓「好戰狂」還宣稱「乙支自由衛士」軍演8月將如期進行。這些行為有違《板門店宣言》中共同努力緩解軍事緊張狀態和戰爭風險的內容。

《勞動新聞》說，環太平洋軍事演習是具有侵略性質的戰爭演習，當前兩韓面臨共同攜手認真落實《板門店宣言》、緩和軍事緊張狀態並實現和平的重大任務。對話與對決、和平與戰爭演習絕不能共存。

南韓韓聯社報導，正在新加坡參加香格里拉對話的美國國防部長馬提斯和南韓國防部長宋永武2日會面，雙方商定低調舉行軍演，不多做宣傳，為川金會營造友好氛圍。相關人士稱，軍事行動都具有隱祕性，聯合軍演也不例外，若不特意宣傳，人們根本無從得知。

另據日本《朝日新聞》發自首爾的報導，北韓人民武力部（相當於國防部）部長朴永植已被撤換，由第一副部長努光鐵接任。報導稱，北韓廢棄核武會對軍隊造成影響，可能出現混亂，努光鐵和今年5月接掌人民軍總政治局局長的金秀吉，被視為北韓軍方的穩健派，這項人事安排目的在降低混亂、穩定軍心。

(中國時報)

川金會開銷 新加坡買單 加泰新政府上台 馬德里頭痛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。