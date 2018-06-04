加泰新政府上台 馬德里頭痛

2018年06月04日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

西班牙加泰隆尼亞自治區新政府2日宣誓就任，正式終結該地區的政治真空，以及中央政府逾7個月以來的直接統治。由於新任自治區主席托拉也是強硬獨派，當地的分離主義活動料將持續成為馬德里最頭痛的燙手山芋。

現年55歲、律師出身的托拉曾任前加泰主席普伊格蒙特的左右手，也是普氏欽點的接班人。托拉上月才在加泰議會中表示：「我們將忠於去年10月（獨立公投）通過的、建立獨立加泰共和國的決定」，他也承諾，當選後將恢復被中央政府暫停執行的自治區法律，並致力於制訂未來加泰共和國的憲法。托拉強調，他會「對可能招致的後果負責」。

上月初，獨派把持的加泰自治區議會通過決議，讓目前流亡在外的普伊格蒙特在境外續任加泰主席，隨後馬德里警告，若加泰由普氏在境外治理，中央政府將繼續直接管理該區。因此普氏上月10日在德國表示，自己不再續任主席，並提名托拉接任。

托拉就職同日，社會勞工黨黨魁桑切斯（Pedro Sanchez）也宣誓就任西班牙總理。桑切斯曾形容托拉是「種族主義者」，他反對加泰舉辦任何獨立公投，但願意進行對話，托拉也呼籲桑切斯：「我們需要坐下來談判，政府對政府。我們過去經歷的情況，就算只有一天都不能再持續下去。」

普伊格蒙特去年10月舉辦獨立公投，隨後宣布獨立，遭西班牙法院認定違法，保守派前總理拉霍伊當月底宣布接管加泰。根據西班牙憲法，新的自治區政府在巴塞隆納成立時，馬德里就必須結束直接統治。

(中國時報)