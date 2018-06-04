撂眾報仇殺錯人 海陸兵枉死

2018年06月04日 04:11 中國時報 潘建志 、 林雅惠 ／綜合報導 ／綜合報導

遭誤殺的何姓士兵家屬（右三），氣憤地到警局撒冥紙，抗議凶手無人性，希望警方早日破案。（潘建志攝）

屏東潮州2日凌晨發生海陸士兵遭槍殺案，警方查出竟是2幫青少年揪眾群毆誤殺而起。男子鄞子翔因罵女友閨蜜「破麻」和閨蜜男友王念平互嗆，3小時內2度撂人對幹，結果在第2回合誤殺何勝文，另造成1人命危、2人受傷，警方陸續逮捕王、鄞嫌等22人到案，分依傷害致死、殺人罪送辦，至於涉嫌槍殺何男的38歲洪偉智未到案，警方全力追緝。

22犯到案 叔撒冥紙

何男家屬知道何男枉死實情後，怒斥這群人泯滅人性，何男叔叔更爆氣到警局撒冥紙，他哽咽說，姪兒死時七孔流血、死狀淒慘，希望這群人都被判處重刑。

警方調查，鄞子翔（22歲，潮州人）不滿李姓女友提議分手，日前毆傷李女並強拍裸照，李女閨蜜許女知道後，到鄞男臉書留言指責，遭鄞反嗆「破麻」，許女男友王念平（25歲，高雄人）為挺女友，也加入戰局。

鄞、王互嗆後，相約2日凌晨1點到潮州延平路中油加油站拚輸贏。鄞男率20多人持棍棒到場卻未見王男，只見1輛由林俊廷駕駛的白色賓士車共4人，不由分說一陣猛打，敲破車窗，拖人出來狂毆。林俊廷因逃出未受傷，但20歲黃建鈞頭部遭重擊傷勢嚴重，轉送高醫急救，截至3日下午昏迷指數為3，家屬已簽不施行心肺復甦同意書；另陳、鄭2人輕傷。

20歲男重傷 不樂觀

王男得知此事，再約鄞同日凌晨3時許到延平路的亞柏加油站繼續輸贏，但鄞男屆時未露面，王男一方見何勝文駕車駛離加油站，誤認是鄞男的車，立即前後包抄，並朝前擋風玻璃開槍，何男遭近距離槍擊，傷重不治。

案發後，警方陸續帶回22名涉案人問訊，一度以為2案是不相干的鬥毆事件，直到王念平投案後才釐清案情，警訊後將鄞嫌8人依傷害致死罪嫌送辦，另王嫌14人依殺人罪嫌送辦。

但開槍射擊何勝文的38歲嫌犯洪偉智仍未到案，警方查出，洪嫌本月1日才在台中某酒店開槍鬧事，隔天就誤殺何男，已全面追緝。

(中國時報)