撂眾報仇殺錯人 海陸兵枉死！手機揪就來 出人命還在狀況外

屏東縣潮州2日凌晨發生群毆及槍擊案，相關嫌疑人共22人到案。（潮州警分局提供）

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中國時報
／綜合報導

屏東潮州2日凌晨接連發生2起青少年糾眾鬥毆案，雙方帶頭的鄞子翔和王念平只是小混混，利用通訊軟體「揪團」砍人，成員間互不相識，也不知道有人帶槍，見人就打殺，與多年前發生在台北信義區夜店殺警案，利用「中山聯盟」群組糾集數十人當街打死員警，如出一轍。

撂眾報仇殺錯人 海陸兵枉死

鄞子翔、王念平分別混跡屏東潮州、高雄一帶，鄞嫌曾因被開罰單時嗆警，熟練泰拳的王嫌則是有妨害兵役前科，2人平日僅在地方滋事，未涉重案前科。

警方表示，現在幫派或小混混常利用網路通訊軟體來撂人，呼朋引伴只為了相挺，彼此不認識，就連要打誰?為什麼要打？都搞不清楚。

以海陸士兵遭誤殺案來說，撂人的主嫌王念平根本不知道有人帶槍，還開槍殺人，一群人圍毆開槍後就一哄而散，直到警方找上門才知道打錯人，還把人打死了，非常離譜。

案發後，消息傳遍高雄黑道，但因王念平只是小咖，道上兄弟根本不知道他是誰，道上兄弟不諱言，現代科技改變糾眾鬥毆模式，就連主事者自己都不容易掌握，也難怪警方一度誤判。

警方說，青少年透過網路糾眾尋仇，行事毫無分寸，儼然是社會治安的「不定時炸彈」，也因此警方辦案也必須與時俱進，除了加強科技辦案，平常也要加強掌握各式群組社團情資，才能防範此類犯罪，有效維護治安。

(中國時報)

撂眾報仇殺錯人 海陸兵枉死
撂眾報仇殺錯人 海陸兵枉死 不想再被關 槍嫌轟頭身亡

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