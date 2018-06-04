不想再被關 槍嫌轟頭身亡

2018年06月04日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

39歲洪姓男子假釋出獄2年，上月又因談判債務糾紛開槍，彰化警分局2日攻堅洪嫌投宿的汽車旅館，洪嫌拿起上膛手槍抵住自己頭部拒捕，不斷大喊「不要再被關了！」警方勸阻1個多小時，突然「砰！」一聲，洪嫌朝右太陽穴開槍自戕，圍捕員警全程目睹，震驚不己。

「很遺憾，沒想到是這樣下場！」彰化警分局偵查隊長鍾振邦說，有槍砲、強盜前科的洪嫌，因案服刑10年，甫假釋出獄2年，卻又因債務糾紛持槍談判，在彰化市辭修路開槍，警方5月26日接獲被害人報案，本月2日獲悉洪嫌投宿汽車旅館，立即趕往圍捕。

警方一進洪嫌房內，洪嫌不管女友還在浴室，拿起已上膛的手槍抵住自己頭部；警方一再安撫他情緒，但洪嫌拒絕就範，不斷晃動手槍，還對在場員警開槍，員警只好對天花板鳴2槍示警；洪嫌在圍捕過程中，不斷高呼「你們聽我講！」，警方則勸洪嫌先放下槍，雙方一來一往，洪嫌陷入歇斯底里，反覆大喊「我真的不想被關了」。

此時，洪嫌女友走出浴室哭求洪嫌「不要這樣」，情緒失控的洪嫌，先打手機給朋友，要求幫忙照顧好他父親，他死後會報明牌，並幾度作勢要扣板機，員警不斷勸說洪，並動之以情，要洪想想他父親，不能做傻事。但警方苦勸了1個多鐘頭，洪還是朝自己太陽穴開槍。

由於子彈沒有貫穿洪嫌頭部，警方緊急將洪嫌送彰基醫院救治，但洪嫌仍於2日傍晚不治；警方在現場查扣金牛座改造手槍1把、子彈23顆、彈匣1個、改造槍枝半成品零件1批、保養工具1組、安非他命1小包及吸食器等物。

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