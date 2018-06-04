偷拍鳥找嘸主人 台大攝狼判拘役30天

2018年06月04日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

黃姓男子被控在去年間10度尾隨台大男生，潛入台大男宿舍衛浴區當「攝狼」，隨機偷拍男生洗澡畫面，因有台大男生驚覺遭偷拍，通知校方報警逮人，警方雖懷疑多名男大生受害，但因警方擷取的35張男子私處照片，無法確認被害人身分且無人提告，台北地院僅依侵入住居罪判處黃拘役30日，可易科罰金3萬元。

判決指出，黃男知悉台灣大學學生宿舍有門禁管制，須持門禁卡刷卡進出，自去年9月29日至11月4日止，36天內10度尾隨學生進入台大男子第6及第8宿舍衛浴區，隨機以手機偷拍男生洗澡畫面。

11月4日凌晨1時50分許，黃因偷拍曾姓男生沐浴時，遭曾男發現，曾即通報校方報警處理。

警方逮到黃男，在黃男手機中發現大量男子洗澡時裸露下體、私處特寫畫面，懷疑被害人超過10人，警方擷取35張照片，將黃男移送北檢起訴。

法院審理時，黃男坦承犯行，供稱是克制不了內心衝動，事後非常後悔，但台大拒絕與黃調解，堅持提告並請法院依法處理，由於警方擷取35張照片，均未拍到臉部特徵，無法確認被害人身分且無人提告，認定黃男僅係無故侵入他人建築物，涉及侵入住居罪。

法官認為，黃為拍攝住宿台大男生不雅照，擅自侵入學生宿舍，侵害台大對於宿舍之管領權限，判處黃拘役30日，可易科罰金3萬元，全案可上訴。

(中國時報)