雜物斷生路 風水師難逃火劫

沒算出劫數！彰化市福山路3日清晨發生民宅火警，消防人員趕赴現場搶救，在樓梯間發現63歲吳姓風水師倒臥在2樓通往3樓的樓梯間，全身燻黑，小腿更燒到見骨，已經沒有生命跡象，研判火警時吳要往樓頂逃生，卻被濃煙被嗆到不支倒地，命喪火窟。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

沒算出劫數！彰化市福山路3日清晨發生民宅火警，消防人員趕赴現場搶救，在樓梯間發現63歲吳姓風水師倒臥在2樓通往3樓的樓梯間，全身燻黑，小腿更燒到見骨，已經沒有生命跡象，研判火警時吳要往樓頂逃生，卻被濃煙被嗆到不支倒地，命喪火窟。

鄰居說，吳姓屋主未婚獨居，與鄰居相處和善，平日以幫人看風水為業，對於住宅配置、風水地理很在行，卻沒留意到自身，吳在住家擺放太多舊書、雜物，可能因此助長火勢，導致自己被活活燒死在家中，鄰居對吳未能逃過火劫，唏噓不己。

彰化縣消防局指出，3日清晨6點37分許，獲報彰化市福山路民宅傳出火警，共出動各式消防車10輛、救護車2輛，消防人員27人、替代役2人前往搶救，6時44分到達現場，僅43分鐘就撲滅火勢，消防人員衝破大門，發現客廳大火熊熊竄燒，經逐樓搜索，在2樓通往樓3樓的樓梯間，發現吳姓屋主頭上腳下倒趴在樓梯間；初步研判是起火點就在客廳大門前，吳男因見出口被大火擋住，轉念想爬到頂樓求救，卻吸入大量濃煙被嗆暈，來不及逃生。

警消強調，吳男屋內堆滿大量雜物和舊書，平時就影響出入，再加上雜物、舊書都是易燃物，一旦發生火警，更是助長火勢，一發不可收拾，不但阻礙逃生，並造成搶救困難，至於確切起火原因，還待進一步調查。

(中國時報)

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