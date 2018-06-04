年改上路 經濟成長恐熄火

2018年06月04日 04:11 中國時報 洪凱音 、 崔慈悌 、 林欣儀 、呂筱蟬、 洪榮志 ／綜合報導 、呂筱蟬、／綜合報導

就連傳統市場也受影響，龍潭菜市場部分攤商抱怨，有軍公教擔心錢不夠用，已減少上街採買次數。（賴佑維攝）

軍公教年金改革新制7月上路，據中央政府估算，第1年調降公教人員18％優惠存款利率，國庫即可省下310億元利息，加上第2年18％歸零、所得替代率分10年調降至60％，國庫共可省下約1兆4000億元，但也等同這些錢無法進入消費市場。

學者憂心將嚴重影響內需，若擴及退休人員家庭及現職人員，恐出現經濟學上「乘數效應」，引發市場、產業量能萎縮與勞工薪資無法提升的惡性循環。

預期荷包消風怕花錢

據行政院及銓敘部估算，年改上路第1年調降公務人員、公立學校教職員18％優惠存款利率，分別為國庫省下145億元與165億元；18％優惠存款利率第2年歸零後，加上所得替代率逐年調降至60％，公務人員、公立學校教職員退休金可分別省下7365億元與6700億元，總計逾1.4兆。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，公教人員預期退休後收入減少，會帶動固定百分比的消費開支減少。成功大學經濟系教授謝文真認為，因年改方案讓退休人員「看不到未來」，而使消費意願與消費力降低，長期下來就會出現「乘數效應」，即消費意願與消費力愈來愈低。

學者憂乘數效應擴大

中央大學經濟系教授吳大任、東海大學財金系教授詹家昌均表示，若軍公教警選擇月退，在此年改方案下收入大減，消費力的減少一定會呈現倍數現象，家用差額缺口得靠家人貼補，連帶消費支出同步縮減，影響層面除退休人員外，還包括配偶、子女甚至父母，也就是乘數效應加速擴大。

中興大學財金系教授陳美源指出，年改上路將導致現有消費主力的青壯年減少消費，對未來整體消費市場而言，可預期的是內需市場出現失衡，連帶使生產業因買氣減少使利潤降低，進而影響未來研發、產業結構量能，並導致勞工就業機會變少、薪資無法提升，形成惡性循環。

期待政府推政策刺激

台灣綜合研究院院長吳再益分析，仰賴年金生活的退休公教人員每月所得被「砍殺」，6、70歲難再找事業第2春，就會抑制消費使「消費引擎」怠速，政府若再不推出政策刺激投資、消費，經濟成長原動力恐完全熄火。

(中國時報)