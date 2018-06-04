新聞透視－砍軍公教退俸 勞工受害更深

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中國時報

「年金改革省下來的錢，到哪了？」政府年金改革方案大砍軍公教退休俸，不少勞工拍手叫好，但節省下來的這筆錢，並非直接回饋給勞工，軍公教消費力消失連帶造成商家生意下滑，對於經濟發展絕非好事，企業沒有獲利，勞工想找工作或加薪更是天方夜譚，成為受害最深的族群。

軍公教是消費主力之一，政府大砍退休俸，不少在職軍公教不敢退休，甚至於節省開支，都影響經濟發展及人才流動。

現職軍公教人員服務時間拉長，未來恐看到資深公務員仍在一線服務民眾，亦可能看到不少「阿嬤」級老師在教學，資深並非不好，而是這些資深軍公教延長服務年限，間接導致年輕人求職不易，人力輪動減緩。

再者，年金改革省下來的錢，也非直接回饋到勞工身上，軍公教節省開支，連帶影響商家生意，一旦企業、商家生意下滑，勞工階層想要加薪談何容易，甚至影響到企業發展，勞工薪資凍漲、資遣等問題隨之而來，年輕人想找工作恐怕也難上加難。

政府財政捉襟見肘，未來可能無法支應軍公教退休俸需求，大家都願意共體時艱面對，執政當局該做的是創造優良環境引進外資，促進台灣經濟發展的開源作為，讓軍公教與勞工共同受益，而不是只想節流，「殺雞取卵」大砍軍公教退休俸，卻製造出對立問題，對軍公教、勞工階層及台灣整體經濟發展無疑弊多於利。

(中國時報)

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