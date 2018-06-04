1人受影響 全家一起牽連

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中國時報
／綜合報導

「1人受影響，全家被牽連！」受到軍公教年改影響，退休俸縮水，連帶使軍公教子女也受波及，不少人擔心父母養老金不足，每個月加碼補助父母數千元生活費，彌補缺口，也有人因父母退休俸縮水，無力再支援子女教育費用，都連帶造成自身經濟壓力，大嘆政府年改政策也懲罰軍公教的子女。

台北市民廖元昌說，母親從公職退休後，每月退休俸約5萬元，看似不少，但物價年年漲，其實生活也只是過得去，可是至少不用擔心媽媽生活費不足，如今受到年改影響，退休俸將逐年減少，而物價不見下跌，她自己也開始省吃儉用，每個月加碼補助媽媽5000元生活費，就是不希望她退休後還要為生活費傷腦筋。

針對外界總把公教人員汙名化，退休教師王美華說，早期公教人員薪水少、待遇差，根本沒人願意當公務員或老師，「當時還有長輩罵我當老師沒出息」，願意付出的人沒有功勞也有苦勞，現在卻被說成是國庫空虛的元凶，飽受批評聲浪撻伐，連子女都支持年改案，讓她難過又無奈。

從教職退休12年的程啟元表示，原本退休後每月領18％優惠存款，每月可有一筆錢安享晚年，不料7月面臨退休俸縮水，他無奈表示只能節省開銷，省下的錢用來支應年老體弱的醫藥費。

「不然能怎樣呢？」程啟元說，他奉獻教育界44年，當初選擇1次領完退休俸，靠著18％優惠存款過活，並將自己每月領得的利息，分一半給老伴當家用，眼看即將腰斬，他邊罵邊嘆息：「這個政府太沒信用了！」

面對7月以後的利息減半，他算一算只能領樓地板3萬多元，但還是會給老伴一半金額，老伴已抱怨難以支應家庭開銷，子女也擔心父母生活會變得不好，準備拿薪水補貼倆老，但子女也因此經濟吃緊，程伯伯和子女都感嘆年改政策「1人受影響，全家被牽連」。

(中國時報)

新聞透視－砍軍公教退俸 勞工受… 奉獻一生 退休換來苦日子

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