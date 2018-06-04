奉獻一生 退休換來苦日子

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中國時報
／綜合報導

軍公教警年金改革方案7月1日上路施行，突如其來的變局，令數十年前選擇把後半生交給政府的軍公教族群生活步調大亂，食衣住行育樂態度全得重新調整，開始縮衣節食、減少購物或旅遊，能省則省，「辛苦一輩子，退休還得勒緊褲帶，很無奈！」

從學校退休半年多的郭志宏表示，因為年改方案，退休生活全得重新計畫，並先從縮減各項生活支出做起，例如以前貼郵票都會塗滿膠水，現在改成在4個角點一下就好，能省則省。

郭志宏感嘆說，他能體諒國庫吃緊問題，但物價持斷攀升，錢愈變愈小，政府早該想出對策抑制物價上漲，而非提不出具體因應作為，卻拿為台灣奉獻的軍公教警開刀，大家為台灣辛苦一輩子，卻換來退休後的苦日子，情何以堪。

退休公務員吳志輝說，他已在自家庭院種菜，上市場也盡量挑選便宜貨或特價品省錢；外出多走路或用敬老卡搭車，要花錢的旅遊計畫也全取消，改在住家附近散步或爬山就好，「不然日子怎麼過？」

現職警官蔡洺彥表示，許多員警已決定延長至屆齡再退休，雖然自己還有10多年才屆齡退休，但已著手規畫進修，希望先考取領隊或導遊證照，退休後就能無縫接軌開啟第2春，多賺點養老金。

高雄市民廖宇勝說，母親從政府財政單位退休前，全家大小約半年出國旅遊1次，現在決定改為1年最多國內旅遊1次，定期家庭聚會也從高檔餐廳改為平價小吃店，還有親戚建議乾脆在家自行料理或烤肉就好。

從事公職4年多的29歲梁欣恬直說，和她同年齡層的同事因距離退休還早，對年改的感受與了解不深，但常聽到資深同事感嘆，不少年近50歲的同事也紛紛延後預定退休年齡，讓她體認必須提早對未來規畫，她打算先從每月定額存款做起。

(中國時報)

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