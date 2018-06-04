過去1次買4套內衣 現在最多買2套

莎娜內衣觀察最近公教人員消費緊縮，業績掉了約3成。（柯宗緯攝）

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中國時報
／綜合報導

「以前公教人員上門1次買3、4套內衣，現在最多只敢買2套！」軍公教警退休俸因年改即將上路且逐年下修，為看緊荷包，消費意願降低，不少店家明顯感受人潮銳減衝擊，全台有20家門市的高雄「莎娜內衣」老闆沈吉昌感慨，經濟不景氣，業績已掉3成，如今年改大砍軍公教警退休俸，恐讓已低迷的買氣雪上加霜。

北市六張犁捷運站旁的國軍大安福利站，商品價格平均較市面賣場便宜1成，不少商品還買1送1，假日總擠滿採購人潮，但近來受年改效應影響，人潮大減，上百坪賣場顯得空蕩蕩；賣場人員還發現，除了特價品區，其他區商品補貨次數明顯偏低。

台南市海安路商圈理事長黃睿勳說，近年因景氣不佳，海產粥店、牛排館、茶餐廳、炭烤店接連歇業，業者推出網購餐券折價活動刺激買氣，如今又遇到年改上路、公教人員消費意願與消費力大減的嚴峻衝擊，業者已考慮再推出送小菜、飲料「長期抗戰」。

高雄「莎娜內衣」老闆沈吉昌說，大環境不好，許多老顧客從以往1次買3、4套內衣，現在最多只買2套，或拉長前後2次購物間隔時間，很擔心年改上路後，生意變得更差。

沈吉昌認為，大家都看緊荷包不消費，市場的錢便無法流通，商家沒生意，更不會釋出工作機會，勞工沒工作與薪水，政府也課不到稅，將形成惡性循環，「但政府卻聽不到我們的聲音」，政府或許可考慮再發消費券，刺激市場活絡救經濟。

花蓮近年受陸客減少與地震打擊，假日街頭冷冷清清，知名上海餐館「鼎晏樓」老闆楊宗晏說，年改7月將上路，退休公教與現職公教人員全捨不得花錢，營業額已掉2成「回不去」，不少餐飲業「等嘸客人」，就算上門也常常一桌只點不到500元，讓業者很無奈。

(中國時報)

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