館長相挺 侯讚是血性漢子

2018年06月04日 04:11 中國時報 曾百村 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

「館長」表態支持侯友宜！知名健身教練「館長」陳之漢2日直播，表達對於民進黨政府的不滿，也毫不掩飾自己的心聲，表態支持侯友宜，認為侯友宜擔任新北市長一職最適合。

現身先嗇宮 民眾爭合影

陳之漢常在自己的粉絲專頁上直播，對時政提出見解，2日他再度直播與粉絲互動，談及年底選戰，他也不諱言自己絕對支持侯友宜。

侯友宜昨天(3日)前往三重先嗇宮參加神農文化季活動，被問及獲「館長」相挺，侯友宜表示，陳之漢是個血性漢子，除了有專業，也有管理的能力，對軍公教尤其是警消，做了相當多的公益慈善，除了捐贈健身器材外，也經常親自指導，讓警消能夠保障他們自身安全，同時勇於作戰，「他是個有義行的人！」

近期侯友宜在三重多有活動，與在地議員、里長及宮廟主委互動熱絡，而三重義天宮、先嗇宮則先後表態力挺；侯友宜說，三重的宮廟長期來跟他都互動良好，尤其自己在擔任新北市副市長一職時，因宮廟業務的推動，讓彼此的感情就像兄弟般，而宮廟對於推動宗教文化，也是最有力量的團體，能獲得宮廟的支持，自己也十分感恩。

昨天也有不少三重、新莊地區民眾，前往先嗇宮參加神農文化祭活動，看到侯友宜現身後，更熱烈的要求合照留念，可見人氣居高不下。

負債是事實 蘇駁是投資

另針對縣庫負債一事，侯友宜則強調，蘇貞昌任內縣庫由正轉負，大量的負債是不爭的事實，更何況老縣長把台北縣跟新北市政府的預算都搞錯了，也沒有弄清楚後對外說明，「老縣長不要轉移焦點」。

對此蘇貞昌反駁指出，縣府當年是「投資」為新北做許多建設，像周錫瑋就說縣府投資新莊副都心50億，卻賣了土地800億，賺了750億，這不過是9個土地更新之一而已。另外，頭前重劃區、林口新市鎮就有500公頃、三峽大學城185公頃，原本長草的地方因為都市更新蓋了高樓大廈，不但有土地買賣增值稅，每年還為新北市府帶來地價稅、房屋稅的收入。

(中國時報)