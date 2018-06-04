海岸線面目全非 市府三不管

2018年06月04日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市議員范綱祥突檢桃園海岸線、國家級許厝港溼地，發現紅樹林復育區得不到潮水浸潤，甚至在961公頃的溼地範圍內充斥各種魚塭、海釣場等違法人工設施。市府表示，占用國有地部分國有財產署2審已勝訴，市府將在官司定讞後拆除違建。

議員突檢 痛批沒政府

范綱祥指出，桃園市海岸線長達46公里，其中許厝港溼地更是國家級溼地，面積廣達961公頃，紅樹林復育區受混凝土溝渠阻隔，無法獲潮水浸泡，高度不到1公尺，根本就是發育不良，建議市府考慮移址或改善原址的水路環境。

另外，海岸線觸目所及都是垃圾，溼地充斥魚塭、海釣場等違法人工設施，到底該歸誰管理？據了解，魚塭、海釣場若沒到經發局登記經營取得執照，政府單位礙於人力也無暇稽查，放任違法業者生存。而農業局只管養殖、生產面，除桃園市9口養殖池外，對於其他魚塭兼海釣場，認為皆非所管，呈現無政府狀態。

桃市府 將拆非法魚塭

市長鄭文燦表示，許厝港溼地在畫設時，961公頃皆為公有土地，魚塭非法占用國有地，目前國有財產署2審已勝訴，市府會持續和國有財產署聯繫，只要判決定讞就會拆除違法占用的魚塭、海釣場，市府也會申請土地撥用。

市府強調，依保育計畫不同意其他行為人做地貌變更，現在要處理的問題是魚塭該如何復原、水域如何進入、堤防道路系統等，市府採取謹慎、細緻處理的立場，以3年為期施作，希望改善海岸線的亂象，回復昔日海鳥樂園榮景。

(中國時報)