一騎來發財 3000人挑戰99K

「2018永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，前總統馬英九（右二，戴墨鏡者）第2次參加，並與縣長等在地政要共同領騎出發。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

「2018永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，3日清晨6點在南投縣竹山鎮紫南宮旁的消防署訓練中心，由前總統馬英九、縣長林明溱領騎起跑，3000名騎士迎晨曦挑戰9鄉鎮、環縣99.9公里賽程。

陳俊男率先抵達

3日上午8點半，社寮金雞鐵馬車隊陳俊男一馬當先抵達終點，以2小時28分44秒354掄元；FUJI-STEP TEAM的謝嘉修、謝政穎，分別以數10秒鐘差距，獲第二及第三名。

與馬英九、林明溱共同領騎者還包括縣議員蔡宜助、曾振炎及南投縣體育會總幹事洪銘惠、台灣自由車運動協會理事長彭劍勇等。

出發前，馬英九致詞呼籲選手們沿途應互助照應，以安全第一為原則，建議每年辦2場次。林明溱表示，今年參與選手都是土地公庇佑抽選而來；包括1名4歲的小朋友，相當引人矚目。

紫南宮贈雞錢母

主持鳴槍的陳正昇說，今年活動已步入第5屆，男子2640人，女子360人報名，合計3000人，包括美、日、英等9國外籍選手參與。路線從竹山鎮出發經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮回到紫南宮全程99.9公里。

凡7小時內完成全程，頒給證書與精心設計的「活動路線特色鏤空完成獎牌」；紫南宮提供土地公雞年發財錢母1枚，象徵圓滿。

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(中國時報)

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