嘉市議員參選爆炸 40搶23席

嘉義市議會開議期間，議員問政，民眾旁聽。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市人口數至5月底跌破27萬人，議員少1席幾乎成定局，年底選舉議員名額變為23席，但參選爆炸，目前初估有意參選者有約40人，包括民進黨、國民黨、台聯、時代力量等政黨及無黨籍都有。

東區預料減為10席

第10屆議員選舉將於今年11月24日投票，依據《公職人員選舉罷免法》規定，以選舉投票之月前第6個月月底戶籍統計之人口數，作為當屆議員選舉名額的基準，因此，年底市議員應選名額以5月底人口數為計算基準。

嘉義市府民政處統計至5月31日截止，嘉義市人口數為26萬9091人，東區12萬1807人、西區14萬7284人，《地方制度法》及《地方立法機關組織準則》等法規，20萬人口的縣市以19名議員為基準，超過20萬人至40萬人之縣市，每增加1萬4000人增加1名議員。

市府民政處表示，各選舉區議員名額是將各選舉區人口數及每1名議員基本人口數相除，依東、西區人口數計算，得出東區為10名、西區13名，共23名，則東區由目前11名減少1名，西區不變，但最後應選名額以中選會於8月16日公告為準。

藍、綠各提名8人

民進黨提名8人參選（東區3人、西區5人），國民黨提名8人（東區4人、西區4人），台聯黨提名1至2人，時代力量提名1至2人，以無黨參選連任的議員10人及新人10餘人，總計初估大約40餘人。

時代力量2016年立委選舉在嘉義市得到9484票政黨票，3日時力嘉義辦公室成立，擔任辦公室主委的導演柯一正、主席黃國昌、立委洪慈庸、祕書長陳惠敏、獲提名參選東區議員的張志翔一同進行啟用儀式，部分民進黨議員及無黨籍議員到場致賀。

(中國時報)

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