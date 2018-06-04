台9線開放超車 檢舉魔人沒轍

2018年06月04日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台9線台東關山至鹿野段全長14.5公里，號稱全台最筆直公路，因為不能超車，加上曾有檢舉魔人出沒，用路人提心吊膽，公路單位近日施工將部分路段改為單黃線，用路人開心地說，終於可以合法超車，「檢舉魔人GG了！」

台9線從台東鹿野武陵段（344公里）至關山德高段（329.5公里），總長共14.5公里，被公認是全台最長、最筆直的道路，也因為路太直，車速都很快，公路局將全線均設為雙黃線，禁止超車。

違規超車檢舉 每月平均40件

此外，該路段去年11月有「檢舉魔人」出沒，並且故意耍賤招放慢車速，等後方車輛超車後再從行車紀錄器截圖檢舉，台東縣警局交通隊證實，該路段過去違規超車檢舉案，去年平均每個月約有40件；而包括台9線關山到武陵段、龍過脈到賓朗段，甚至南迴公路，同一檢舉人幾乎每天會寄送5、6件檢舉案，1個月來約有百件。

公路局關山工務段表示，由於許多用路人反映，今年初經縣府道安會及關山、鹿野鄉鎮公所檢討後，從5月下旬開始進行修改工程，將部分路段改為單黃線。

調整的5處路段，分別為月眉里北側（336.2公里）、加典溪橋南側（339.4公里）、景豐派出所南側（340.4公里），及武陵橋北、南側（342.5公里、343.1公里）。

連續假日易塞車 反而更危險

關山警分局交通組長張淵瑜對於部分修改路段樂觀其成，他說，連續假日時該路段經常塞車，有些就駕駛不耐煩，從右側超車，反而更容易造成危險；有民眾開心地說，終於可以在筆直的道路上合法超車了，也有民眾興奮表示，這下子檢舉魔人玩完了。

(中國時報)