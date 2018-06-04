畢業季大掃除 逮獲多名嫌犯

2018年06月04日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市警局趁著畢業季「大掃除」，以毒品查緝為重點工作，進行積極搜索和查緝行動，截至3日止共針對治安顧慮場所執行116次臨檢，查獲各類案件共372人，並查獲19支改造手槍和66顆子彈。

桃園市刑大表示，這次畢業季以「對外封鎖、對內掃蕩」原則，整合桃園警力，針對主要聯外幹道設置路檢點，攔查入轄區可疑車輛，並強力臨檢掃蕩轄內KTV、酒店、旅館及汽車旅館等治安顧慮場所，加強檢肅幫派組織、查緝非法槍械、打擊毒品犯罪。

楊梅警分局在專案期間，查獲以喜愛生存遊戲為由，購買、改造大批槍枝的林姓嫌犯，警方搜索時發現林男家中有如彈藥庫，竟有空氣短槍2枝、長槍3枝，海盜式及左輪式掌心雷手槍各1枝、黑星及仿COLT廠改造手槍各1枝，以及霰彈槍子彈2發、點22子彈26發等，和10.5公克安非他命2包及吸食器，訊後以違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥管制條例罪嫌移送法辦。

黃姓男子則是以社區大樓為據點，設置混合性新興毒品咖啡包分裝場，製造時下流行的小惡魔毒品咖啡包，遭八德警分局和刑大聯手查獲。黃男據點內毒品種類琳瑯滿目，彷彿一間小型雜貨店，數量龐大連警方也咋舌。

警方也在專案期間，監控槍砲通緝犯朱男，由於朱男行事謹慎，且隨身攜帶槍械，隨時準備與警火拚，專案小組在中壢埋伏將他壓制時，員警機警發現他褲檔微凸，竟是藏有改造手槍1枝，並從朱男身上搜出7發子彈，過程十分驚險。

(中國時報)