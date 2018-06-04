台南25校飢餓體驗 人數創新高

台南市高中職聯合飢餓體驗活動，今年高達25校響應。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台南市高中職聯合飢餓體驗活動邁入第12年，今年高達25校響應，更創下有史以來參加人數最高的紀錄，活動共號召1682名同學3日聚集台南高工體驗飢餓12小時、募集近50萬，投入飢餓三十人道救援行動。

由大灣高中、土城高中、台南一中、台南高商、北門高中、光華高中、明達高中、長榮中學、亞洲餐旅、南大附中、南科實中、德光高中等25校班聯會齊心籌辦此次「南校齊飢，與我同餓」，彰顯高中生展現為社會服務的熱忱。

活動總召、南大附中俞睿薰帶領全體同學進行飢餓宣誓，她說，「我們不是用辦活動的心態來響應飢餓三十，而是以體驗飢餓、救援飢餓的心情，希望能為飢餓兒童發聲，也讓社會大眾看見高中生是有能力的。」

除了滿懷熱血與愛心的學生響應飢餓三十體驗外，愛心企業亦一同響應，包括碳佐麻里精品燒肉捐款20萬元關懷國內特況家庭、奇美醫療財團法人奇美醫院特地至「南校齊飢，與我同餓」現場設置醫療服務站。

同學們也合力搭建一座簡陋帳篷，象徵烏干達南蘇丹難民營裡的困乏，由台灣世界展望會南區辦事處林惠君主任與碳佐麻里精品燒肉陳鈺婷副理、奇美醫院醫療服務社朱逢源社長以飢餓貨車、學生騎乘飢餓單車將救援物資運抵帳篷，宣示救援飢餓困境。

(中國時報)

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