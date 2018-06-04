盜刷陸信用卡 破獲機房3嫌落網

2018年06月04日 04:11 中國時報 王錦河 ／高雄報導 ／高雄報導

葉姓男子夥同2人涉嫌在台中大樓內架設盜刷大陸信用卡的詐騙機房，連結大陸共犯勾結旅店，線上刷卡換取現金再拆帳分贓，1個多月來分得贓款約30萬元，高雄三民二分局聯合台中市刑大等單位突擊破獲機房，查扣電腦等相關證物，逮捕3嫌依法送辦。

高雄三民二分局日前掌握情資，與警政署刑警局電信偵查大隊第3隊、台中市刑大偵6隊、高雄林園分局等單位共組專案小組，跟監綽號大頭的39歲葉姓男子，警方研判他在台中西屯五權西路大樓內籌組架設詐騙機房，多日來蒐證相關訊息後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，5月30日檢警持拘票突襲詐騙機房，逮捕葉姓主嫌和潘姓、詹姓共犯共3人，當場查扣筆電2台、螢幕9台、手機18支、WIFI分享器等相關證物。

警方調查發現，具有網路架站技術的葉姓主嫌以3萬元雇用潘、詹2人共同做案，先以網路接收大陸共犯盜取的信用卡卡號和密碼後，再連上大陸共犯所勾結的旅店網站，線上刷卡換取現金，拆帳變現，大陸共犯向勾結的旅店業者取得贓款現金，再把葉姓主嫌分得的贓款轉入其帳戶分贓，30多天以來葉姓主嫌分得贓款大約30萬元，經清查遭盜刷的信用卡都是大陸籍，沒有台灣人受害。被逮3人坦承犯案，全案依涉犯詐欺、組織犯罪條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

(中國時報)