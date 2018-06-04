9旬嬤上陣 教小學生包粽

高齡90歲阿嬤（右）現場指導小朋友包粽子，傳承文化及老祖宗智慧。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

端午節將近，嘉義家扶中心朴子服務處3日上午在配天宮舉辦邁入第17年的「粽葉飄香送溫情」活動，今年受到豬源短缺，豬價隨之上漲，幸好，有豬肉攤商願以成本價相挺，讓50戶弱勢家庭約120人提早感受過節氣氛。

豬商第3代老闆江志堂指出，這陣子天氣太熱，造成豬隻食慾不振，生長變慢，使得近期豬源不足，加上端午節豬肉需求量增加，目前毛豬價格持續上漲，每公斤約為70至80元，與4月相比，漲幅超過2成。儘管如此，江志堂母親仍決定以成本價，提供100斤包粽所需的前腿肉給家扶，「少賺一點沒關係，能幫助有需要的人比較重要。」

社工督導吳麗華不諱言，今年豬價偏貴，但為讓弱勢家庭也能享用應景的粽子，必須想辦法找資源。透過義工居中牽線，找到熱心的江母，除替家扶中心省下近一半支出，她還請兒媳幫忙，把豬肉切得大小適中，便於綁粽使用。此外，包含粽葉粽繩、香菇及白米等，也都由各界善心人士捐贈，感謝他們無私的愛心，粽香活動才能圓滿舉辦。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，現代少有自己包粽子的機會，今年包粽活動中，特邀請高齡90歲阿嬤，來現場指導年輕學子包粽，傳承文化及老祖宗智慧；就讀小學二年級的施懿倫說，這是她第一次包粽子，最難的部分在於要將充滿餡料的粽葉翻摺起來，很怕功虧一簣，難歸難，但卻是非常難得的體驗。

(中國時報)

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