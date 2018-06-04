提前防颱 綠島海底郵筒暫休

綠島豆丁海馬海底郵筒已做好防颱措施，即日起暫停營業。（台東縣政府交觀處提供）

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中國時報
／台東報導

熱帶性低氣壓恐生成颱風，設在綠島石朗11.5米深海底的綠島豆丁海馬海底郵筒未雨綢繆，已進行防颱準備，台東縣政府交通及觀光旅遊處長江慧卿表示，海底郵筒已經用鋼索加強固定，並自3日起暫停營業、「停班停課」至少1星期，這段時間「請勿餵食」。

台東縣政府與中華郵政首度共同合作，在綠島石朗浮潛區設置世界最深的豆丁海馬海底郵筒，上個月4日正式啟用，迄今剛好「滿月」，目前已收到3600封從海底寄出的明信片。

台東縣政府交通及觀光旅遊處長江慧卿表示，由於南海低氣壓有機會形成颱風，預計6、7日會影響到綠島海域，有鑑於深達18米、全世界最大的微孔珊瑚「綠島大香菇」在2016年9月曾因為莫蘭蒂颱風而倒塌，因此決定提早進行防颱措施，已委由潛水教練先以4條鋼索將海底郵筒固定住。

綠島豆丁海馬海底郵筒的臉書粉絲專頁3日也發出公告，自即日起「停班停課」，「待颱風過後再來餵我」，為了安全起見，請民眾暫時先不要造訪豆丁海馬郵筒，颱風過後還要視潮流狀況拆除鋼索、確保安全無虞才開放。

萬一寫了信來不及投遞沒關係，可交由潛水店，待颱風過後統一寄出；至於一旁的海洋之心裝置藝術，也預計於5日材料運抵後，盡快完成防颱措施。

(中國時報)

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