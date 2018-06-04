回82年宿舍 老檢察長憶當年

2018年06月04日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

擁有82年歷史的花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」，歷經6年研究、修復，3日正式揭牌啟用，花蓮地檢署前檢察長陳木泉受邀回娘家，睽違25年再次踏進昔日住所，陳木泉夫婦滿是笑容，仔細回味屋內擺設，欣慰縣府投入古蹟修復，重現當年宿舍原貌。

日據時期台北地方法院在1936年成立花蓮港支部暨檢察局，並於三民街與節約街路口興建占地316坪、建物面積48坪的和洋式木造官舍，作為檢察長居住之用，光復後先後居住過20任檢察長，直到1993年新建官舍完工才功成身退。

舊宿舍25年前隨著時任檢察長陳木泉搬遷後閒置荒廢多年，花蓮縣府在2008年將其指定為縣定古蹟，撥款進行建物研究調查及規畫，2年前更獲花東基金挹注2670萬元進古蹟修復，建築團隊按照傳統工法，完成建築原有結構的仿作及修復工程。

花蓮縣長傅崐萁昨與花蓮高分檢檢察長林朝松、花檢署檢察長黃和村及前檢察長、張金塗，手持鑰匙共同開啟檢察長舊宿舍大門，住過末代「檢察長宿舍」的陳木泉，雖已屆8旬高齡仍應邀偕同妻子詹雲從高雄回娘家見證建築落成。

陳木泉夫妻倆走在官舍內四處回味，內心滿是感動，笑說傳統日式玄關、長廊與和室「都沒有變」，看見掛有明亮吊燈的接待室，以及融入西洋風格的牛眼窗與幾何雕刻門柱，「修復得比以前更好。」也感謝縣府投入心力整建舊宿舍，對於地方歷史文化極具貢獻。

(中國時報)