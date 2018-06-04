嘉興國小天籟 迴盪維也納

2018年06月04日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

「我們做到了！」尖石鄉嘉興國小義興分校合唱團到維也納參加第31屆舒伯特國際合唱大賽，在激烈的賽事之後，奪得賽會最高獎項金質獎，並榮獲大會唯一特別獎。消息傳回台灣，民眾相當振奮，大讚真是台灣之光。

嘉興國小義興分校合唱團日前經由媒體披露正籌措經費，外界湧入大筆款項，最後募款金額高達700萬元，讓校方又驚又喜。校長徐榮春表示，預計將這筆款項用作校內藝術音樂發展基金，讓孩子們能無後顧之憂的投入練習。

嘉興國小義興分校合唱團特別在臉書感謝表示，一路走來各位朋友們的協助，以及不間斷的鼓勵與祝福，將好成績全數歸功認真練唱的孩子、指導老師以及幫助圓夢的各界友人，並體會到「當真心想要一件事，全世界都會來幫你。」

校方表示，這次比賽得到金質獎，讓世界聽到來自台灣、來自泰雅族、來自馬胎部落的聲音，頒獎時還有評審特地告訴指導老師們，那麼小的孩子竟然可以有那麼power的聲音和穩健台風，所以相當喜歡這個合唱團。

此次競賽，合唱團從寒假便開始苦練，終有成果，動人天籟響徹維也納。為了感謝各界支持，這群孩子們將於6月24日下午2時，在交通大學藝文中心舉辦一場感恩音樂會，屆時歡迎民眾前來共襄盛舉。

(中國時報)