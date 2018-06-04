砍樹種菜違規整地 梨山果農挨罰

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中國時報
／台中報導

台中和平梨山地區環山段96、97地號，民眾申請果園改植蔬菜，未依計畫進行違規開挖整地。台中市政府水利局派員稽查後，依違反《水土保持法》規定要求全面停工，並裁處30萬元罰鍰；水利局強調，若屆期未完成，將代為僱工執行，並向義務人求償費用。

水利局長周廷彰說，梨山地區環山段96、97地號業主將果樹砍除，開挖堆放外運土方，以鋼軌打設簡易擋土設施攔阻土砂，出土高度達3公尺以上；該局派員稽查後，發現未依核定計畫執行嚴重破壞地形地貌，要求水土保持義務人停工，全面覆蓋裸露區域。

水利局同時依《水土保持法》第33條規定，裁處水土保持義務人30萬元罰鍰；經過檢測後，發現該違法開挖區域距離下邊坡房舍及台7甲現道路甚近，有造成公安水土流失之虞；市府依《水土保持法》第33條規定將義務人移送法辦。

市府日前邀集農業局、原民會及水保技師公會理事長等，至現場針對水土保持安全保護措施狀況進行檢查，要求業者將基地打設H型鋼擋土牆背填土方全數降為1.5公尺以下；鄰近台七甲線2處崩塌地鄰接地界需退縮10公尺，並降挖至原始地表。

水利局強調，該局要求降挖區全部覆蓋黑網，限期於6月7日前全數完成；屆期未改善，將僱工代為實施維護措施，所需費用依法向義務人求償。

(中國時報)

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