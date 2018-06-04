吳敦義站台 韓國瑜「用愛選舉」

國民黨主席吳敦義南下為高雄市長參選人韓國瑜造勢。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

國民黨主席吳敦義南下為高雄市長參選人韓國瑜造勢，他們在鳳山知名肉燥飯店用午餐，飯後還搭配香蕉、鳳梨，痛批政府不重視農產品價格低落，農民苦不堪言；韓則自評與對手陳其邁選情是五五波，強調「我是黨弱人強，陳其邁是黨強人弱」，他會用愛選舉，贏得選民認同。

吳敦義在韓國瑜、前高雄縣長楊秋興、高市議員許崑源陪同到鳳山吃肉燥飯配虱目魚肚，吸引不少民眾圍觀，有些民眾大喊「加油！」

吳敦義說，兩岸如能維持穩定發展，政府不要清算鬥爭，陸客就會來，否則許多飯店、遊覽車生意不佳，連夜市生意都不好，花蓮、台東也是叫苦連天。

他說，國民黨2014年至2016年歷經地方與總統選舉挫敗，以及遭民進黨政治清算，財務困難，民進黨喊用愛發電，國民黨只能用愛選舉，只要選民愛韓國瑜，一定可贏得選戰。

韓國瑜自評選情認為，民進黨執政握有資源，所以陳其邁是黨強人弱，他則是黨弱人強，會用愛跑選舉，提出振興經濟策略，吸引選民認同。

吳敦義與韓國瑜3日下午一同出席於樹德科大舉辦的一貫道總會成立30周年活動，吳除向現場上千名道親介紹國民黨提名的高雄市長參選人韓國瑜，肯定韓一定會為高雄付出外；他將與韓盡棉薄之力拜託企業及大團體採購幫助農民。

(中國時報)

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