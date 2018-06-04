台北←→宜蘭 首都端節打82折

2018年06月04日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

端午連假快到了，首都客運6月15日到18日推出優惠價，從市府轉運站往返宜蘭、羅東，單趟全票只要105元，市府轉運站往返礁溪，單趟全票75元，為原價的82折。民眾可到市府轉運站櫃台購買優惠票，或直接用悠遊卡等電子票證刷卡付費。

首都客運表示，端午連假從市府轉運站往返宜蘭、羅東和礁溪，均可享優惠價格，不過回數票在優惠期間不退還差額，民眾可日後再使用。另外使用電子票證搭乘宜蘭市區公車或公路客運，轉乘北宜國道客運班車，可再享全票21元、半票11元轉乘優惠。

以羅東、礁溪為例，搭乘宜蘭市區281路線到羅東轉運站，轉乘1570路線，全票只要84元；搭乘宜蘭市區112路線到礁溪轉運站，轉乘1572路線，全票只要54元，約為原價66折到59折，相當划算。

為因應端午連假大量旅次需求，首都客運「1572羅東－宜蘭－礁溪－台北全程車」自6月16日到18日間停駛，同時將大量增開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車，往返合計約有800到900班次。羅東、宜蘭直達車尖峰班距2到3分，礁溪直達車尖峰班距5分，隨到隨上車，保證乘客12分鐘內能出發。

另外，為方便民眾前往宜蘭景點，6月16日到18日將增闢「市府轉運站－羅東轉運站－傳藝中心」國道客運臨時路線1班次，每天9點在市府轉運站發車，票價比照市府轉運站到宜蘭、羅東收費。不過要注意，該路線不提供回程班次，民眾可多利用宜蘭假日景點接駁公車。

(中國時報)