抗癌拾畫筆 虎媽變玩家

清華大學音樂系教師何春熙（中）攜手兩名子女，合辦親子畫展「匆匆」。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

清華大學音樂系教師何春熙2008年發現罹患癌症，手術後一度找不到人生的答案，但透過從小熱愛的繪畫，記錄生命的刻痕、逐漸放鬆生活的步調，抗癌10年後，攜手兩名子女開辦畫展，用自己的故事鼓勵他人。

「匆匆」親子畫展是何春熙與兩名子女邵啟容、邵啟立，在2015年至2018年的40多件共學作品，有平面素描，水彩，壓克力、立體建築模型與裝置藝術。習慣用音樂表達情感的何春熙，更愛繪畫的靜置、等待之感，她表示，彈鋼琴是緊張的，是要在精準的時刻談下琴鍵，出了差錯無法補救，但繪畫比較安靜，沒那麼匆忙，而且繪畫老師一句「沒有畫錯這件事」對她影響甚鉅，因為畫錯了還可以改。

曾經是「虎媽」的何春熙，過去的生活被工作塞滿，學生想學琴還得排上半年才有辦法塞進時程表，甚至有次在表定時間去接女兒，但在校門口等了僅僅1分鐘，沒看見女兒身影的她立刻駛離現場，讓遲到的女兒在警衛室等了近兩個鐘頭。

生病後種種的考驗讓何春熙一度陷入挫折：「哭紅了眼睛沒有答案！」但她在病魔面前並不絕望。重拾畫筆後，透過繪畫反映內心狀態，例如作品「我是誰？」畫作中一隻代表自己的貓，在找不到路的荒煙漫草前，不過貓咪的左手旁有一小叢花，來自母親的舊衣，代表著希望。

何春熙豁達稱自己「因病得福」，後來放開心胸，變成「瘋狂的媽媽」，兒子熱音社表演時在現場尖叫支持，甚至問兒子要不要休學跟媽媽去歐洲找姊姊玩？母子3人在歐洲度過90天前所未有的親密時光，如今親子關係更加融洽：「很多事放下之後，人生變得更輕鬆了。」

(中國時報)

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