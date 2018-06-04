離與敵 民進黨的兩岸思維

2018年06月04日 04:11 中國時報 張亞中

有兩個因素讓吸毒者難以戒毒，一是吸毒的習慣已產生趨力，即使想改，也難以自拔；一是吸毒後的快感，讓其願意繼續浸淫。今日的民進黨已陷入同樣的情境，有的已經看出民進黨的隱憂，但整個黨的路徑似乎已無法改變，只得被迫繼續下去；有的仍然認為民進黨的路線是正確的，不僅要繼續下去，最好再多加碼。如同吸毒者不會在意自己身體健康已被危害、眾人已經遠離，卻只期待得到毒犯的青睞、和繼續享受吸食的快感。

或許在民進黨成立之初，製造族群對立、追求台獨並不是其最終目標，而僅是打倒國民黨的策略手段，但是經過20多年的不斷宣揚，台獨已經是民進黨的原則，進而成為其神主牌，差別僅在於：台獨的路徑應為何？穩健台獨者主張以柔性方式為之，主要策略是透過文化台獨的作法，讓兩岸在心靈認同上逐漸分離，但也要維持表面和諧的兩岸關係，以爭取時間。他們認為，當兩岸認同徹底斷裂時，特別是大陸內部崩裂時，就是台獨水到渠成之時。這是個「離」的策略。

但是台獨基本教義派的看法卻有些不同，他們認為，如果要獨立，就必須全力以赴，他們甚而認為2016年至2020年，在民進黨享有完全執政時，是追求台獨的黃金期。他們不希望任何有利於兩岸的言論在台灣滋長，而要凸顯與強化兩岸的敵意。他們不能容忍柯文哲提「兩岸一家親」，要求民進黨必須與他分手。他們甚而認為，兩岸間各種形式的衝突有利於累積台灣民眾對大陸的敵意，甚而期待大陸對蔡英文政府的打壓，以方便將其轉化為與台灣人民敵。這是個「敵」的策略。

蔡英文本身是個台獨分離主義者，考慮自身職位，她選擇走穩健台獨「離」的路線，但由於台獨在民進黨內是政治正確，因此，蔡英文也無法糾正激進台獨「敵」的要求及壓力。特別是在大陸開始對台灣進行軍機、軍艦繞島、演習，在國際間切斷邦交、杯葛參與國際組織，而民意支持度又在持續下滑時，蔡英文更不可能調整現有兩岸政策，而必須更強化兩岸的「離」與「敵」。

事實也的確如此，蔡政府的兩岸政策就是為了加速兩岸實質關係與認同的分離，想用「新南向政策」來取代兩岸經貿觀光關係，認為任何與大陸互動的人員都可能被大陸吸收利用，因此，調查局要介入高中生去大陸讀書，移民署要阻礙大陸官員來台，整個政府強化大陸的敵意，指責反對黨未能與其一起同仇敵愾。

「離」與「敵」已成為其兩岸政策的戰略指導原則。如同一旦吸毒就難以回頭，蔡英文政府在兩岸關係上已難回頭了，面對自己體質逐漸衰弱，如同吸毒者，反而是期待「興奮」而選擇加碼。2020年以前，離與敵的路線不但不可能改，反而會更強化。北京的政治體制，也不可能以軟化或善意來回應，也相對選擇在軍事與外交上加碼的「遏制」。

蔡英文政府離與敵的作為，並沒有傷害到大陸的利益，但已使得大陸民眾對台灣產生不友善的感覺，也不再認為台灣最美麗的風景是人了，民間武統的聲音更在高漲。民進黨政府是否在期待一場有美國支持的兩岸衝突？再如此下去，敵意的兩岸極可能擦槍走火。離與敵的兩岸關係真是我們想要的，是台灣需要的嗎？（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)