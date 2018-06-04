2018年06月04日 04:11 中國時報 楊雨亭

國民黨如何重新走出新路？這是攸關台灣和中國未來發展的關鍵議題。

由民進黨二度執政的兩年以來，顯示出幾個方面的問題。第一，在基本的行政功能與效率上產生混亂與低落的現象，比起陳水扁執政時期還差得很多。如果行政能力良好，政治態度低調，民進黨有可能長期執政，現在這些因素基本消失。第二，在台獨基本教義派及新潮流系的高度影響下，民進黨政府一再以政治力干預行政、司法和經濟的運作，引起社會成本極高的衝突。第三，大陸方面，於蔡英文上台之際，在未完成「答卷」的名義下，大陸抓緊此一歷史良機，關閉與民進黨溝通的所有管道，加速反獨促統的力道。

在民進黨執政陷入內外困境所帶給台灣的危機時，唯一可以解套的是國民黨。對大陸來說有其兩難，一方面民進黨的執政邏輯有利大陸的統一進程，這符合中共內部鷹派的思維與策略；另一方面很有可能落入美國設計的陷阱，干亂中國的發展路徑，美國正在調整其對中國的長期戰略，而台灣是一個非常好用的籌碼。

若國民黨重新執政，大陸勢必得換上笑臉攻勢與統戰磨功，如此則延誤其統一大業；另一方面，國民黨執政，台灣獨立力量將受到相當地抑制，中國不易被美國隨意操弄，中國百年來難得的復興與發展契機，會得到比較健康與穩當的兩岸與國際格局，這符合中共內部鴿派與廣大知識分子的思維與想望。

因此，在台灣陷入困境之際，時代召喚著國民黨必須準備重新執政。理由很簡單，歷史已經給予民進黨與台獨機會，但是到目前為止，民進黨的人才、經驗與格局皆不足以應付極度複雜的台灣社會內部以及兩岸與國際問題；而歷史也證明國民黨雖然不長於民粹與地方選舉，但是執政能力相對良好，不但有長期的經驗，人才的運用有相當的基礎，而其大中國的格局，對於台灣以至於兩岸未來都可有較好的願景。

然而檢討國民黨的問題，必須指出幾點，第一，國民黨的支持者主要來自軍公教和中產階級，與社會基層比較脫節，需要制定照顧基層社會需求、傾向社會主義思維的政策。第二，國民黨自大陸撤台至蔣經國後，恢復中華之職志日漸萎頓，長期以來提不出能號召人心的發展策略以及完整的思想論述。第三，國民黨近年來對大陸提出中國夢的理想以及一帶一路的「國際長征」，明顯地缺乏互動，以至提不出台灣方面的參與計畫以帶動台灣企業的躍升。第四，目前國民黨多靠民進黨言行失誤以產生動力，兩年來，未見其有準備再執政的士氣與規畫。

雖然歷史已經顯露出國民黨得以再起的曙光，但是國民黨要掌握這個難逢的良機，必須團結一切可以合作的力量，方能使這個百年老店脫胎換骨，老幹發出新芽，帶給台灣和兩岸新生的契機。（作者為作家）

(中國時報)