2018年06月04日 04:11 中國時報 黎家維

近日民調顯示國民黨籍高雄市長參選人韓國瑜支持度竄升，僅小幅落後陳其邁6%；南部鄉親對蔡總統的支持度與施政滿意度崩盤，原政治色彩鮮明的長老教會也因為同婚議題而表態轉向支持對象。綠營鐵票生鏽危機似乎逐漸發酵。

從2000年至今中央已經歷3次政黨輪替，但儘管如此，在台南縣、台南市、高雄縣、高雄市與屏東縣，民進黨一黨獨大，執政超過20年未曾輪替，嘉義縣也執政長達18年。或許正因為長期執政，與選民無悔的力挺，讓南部失去了競爭的動力，更成為權力腐化的溫床，而經濟發展的停滯，非但沒有扭轉重北輕南的問題，反而加速人口外移的惡性循環，讓南部地區的發展前景堪慮。

最近外媒借用脫離北韓到南韓謀生的「脫北者」概念，創造了新的「脫台者」一詞，用來描述脫離台灣到大陸謀生的現象。台灣近年來薪資低靡，年輕人缺乏機會，對未來更失去希望，加上大陸惠台31項政策的磁吸，許多年輕人甚至高中畢業生漸漸吹起前進大陸求學就業的風潮，部分人士更擔憂「脫台者」將成為不可擋的趨勢，而真正動搖台灣的根本。但把視角轉往國內，何嘗不難發現台灣內部早已出現「脫南者」的趨勢。

觀察2000年至2018年，台灣人口由2230萬人成長至2357萬人，成長率為5.7%，但是從台中以南，人口成長率卻全部低於全台的平均值，包括彰化縣（-2.3%）、南投縣（-7.7%）、雲林（-7.3%）、嘉義縣（-9.4%）、嘉義市（1.1%）、台南市（2.3%）、高雄市（1.8%）、屏東縣（-8.7%）等。如果「脫台者」引發國人憂慮，「脫南者」的現象，也同樣讓人心驚。

反觀中部以北的地區，台中市（13.5%）、新竹縣（25.8%）、新竹市（20.1%）、桃園市（26.9%）、新北市（11.7%）等人口均大幅成長，台北市（1.2%）則地狹人稠，趨於飽和。僅苗縣（-1.4%）與基市（-4.5%）人口低於全台平均值。

巧合的是，北部縣市，政黨輪替的現象遠較南部地區頻繁，可能正因為民眾對執政者較為嚴苛，讓首長們必須戰戰兢兢。人口的增減，更清楚反映出民眾「用腳投票」的現實。

民進黨在南部就像一個用意識形態綁架選民的恐怖情人，當他吃定你，自認隨便派個人選都會上的時候，哪會在乎施政表現？民眾忍氣吞聲的姑息只能換來苦果。當年阿扁競選台北市長連任失利時，套用英國首相邱吉爾的名言說到，「對進步的團隊無情是偉大城市的象徵」，如今南部選民對民進黨長期執政表現的容忍，只會讓自己更難擺脫眼前的困境。南部地區，是到了必須改變的時刻；而選擇改變的權力，就握在每個南部選民的手中。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)