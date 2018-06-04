川普暴走下的美國第一

2018年06月04日 04:11 中國時報 盧信昌

川普堅持重塑「美國第一」的全球新秩序，自出任總統職務以迄，先以減稅法案帶動投資回流，想望熱潮也讓道瓊指數連漲3成多；為了恢復製造業的就業創造，更不惜以國家安全為名，陸續推動特定產業在全球布局的大改造。

不論在鋼鐵、鋁製品和汽車製造等產業項目上，舉凡產業的上下游分工、生產支援體系與企業落腳等決定，川普政權都想透過關稅率的調整和在技術移轉上的切割限制，希望能做到穩固美國利益的有效監控與指引主導。

像是引發諸盟國爭議的鋼鐵和鋁製品加徵高關稅，加拿大的產業代表原本希望能取得永久豁免權，並期待美方能正視鋼鐵貿易上長期的貿易逆差。不過川普政權信奉高壓談判，刻意將北美自貿區的條約協商進程，和鋼、鋁製品的關務行政綑綁一起。

其政策意圖至為明顯，就是爭取美國對經貿「公平」與跨國企業的規範能量。在美、加邊境上的鋼鐵戰爭，已經被擴及到鋼鐵產業的跨國整併；但對於加拿大的業者而言，是絕對不願意在市場利益的預期減損之下棄械投降被併購。

加拿大總理賈斯汀杜魯道在5月底舉行記者會，針對面臨敵意的城下之盟發表嚴正談話，不僅表述其不接受川普團隊的明確態度，並指控美國假借國安調查之名，傷害盟國關係的惡意卑劣。

至於中國的2025製造，更是美國所亟欲挑戰，以確保其在尖端技術應用的主導。此刻的川普政權，更不惜以全面烽火和抓大放小的彈性舉措，來分化各方的反動串聯；然而盟邦的寒心與焦慮則已經到了極限。歐盟的經貿委員會主席卯思聰女士，即直陳與美國所進行的貿易談判，彷彿是在胸口被抵著槍枝的情況。

此外，川普自信滿滿，於4月份在密西根州發表演說要讓底特律回歸榮耀汽車城。除了在就任之初即取得美、日主要汽車大廠，豐田汽車與福特公司，增加在美國境內的投資之外，更宣布要依照貿易安全法案，開始對進口汽車的國家安全危害進行調查。

眼前，加拿大總理宣稱要與墨西哥聯手，加入歐盟的抗稅陣營；更不惜退出北美自貿協議的後續協商。在川普的執意堅持下，舉凡能被動員的能量，特別是之於全球經貿體系的支配以及利益主導，美國談判代表都只能不假辭色、志在必得，終而引發出全球主要夥伴的同仇憤慨。

（作者為國立台灣大學國企所副教授）

(中國時報)