2018年06月04日 04:11 中國時報 黃光國

自稱「從來沒有做過錯事」的教育部長吳茂昆，受命完成「拔管」使命，在各界輿論撻伐之下，這位公然宣稱「學術沒有真正民主」的部長，在主管全國教育41天之後，終於請辭下台。他發表了一篇千餘字的「辭職聲明」，認為自己「不計毀譽」出任部長之職，卻受盡各方「汙衊」，才以「最高道德標準」向行政院長請辭獲准。

看到這篇「文辭並茂」的辭職聲明，許多人都會感到訝異：這位教育部長對於道德標準的認知，怎麼會跟社會大眾差距如此之大？包括國教行動聯盟及各縣市家長協會在內的全國共31個教育團體，曾經發動群眾到教育部前面抗議，要求這位「失德、失格、失職、失言、失態」的部長下台。為什麼這位被教育團體痛批的「五失部長」撐到下台之際，仍然「心不甘、情不願」地認為社會「汙衊」了他的人格？

他說自己「從來沒做過錯事」，很多人覺得不可思議，其實在中研院搞「科學研究」，就變成了「國家的寶貝」，再加上一個「準諾貝爾獎得主」的「金鐘罩」，他怎會認為自己可能犯錯？

這次台大校長遴選之初，早就傳出有「台大幫」和「中研院幫」兩派人馬在角力競逐。在潘文忠宣布組織「跨部會諮詢委員會」的時候，吳茂昆是主張「拔管」態度最為堅決的人，這也是他之所以會被賴清德看上，出任教育部長的主要原因。

以吳茂昆對「中研院幫」的了解，他當時確實是抱著「雖千萬人吾往矣」的精神，認為以他出身「中研院」的「光輝經歷」，「拔管」這種輕而易舉的事，必然是水到渠成。沒想到「拔管」之後，竟然遭到全國中小學老師及家長的反彈，綠營也只好「棄卒保帥」、「斷尾求生」，讓他走人。

台灣的教育在飽經「中研院幫」的摧殘後，面對台大師生發起的「新五四運動」，我們必須嚴肅思考的問題是，過去這一段期間「民主」與「科學」在台灣的實踐方式。大家一定要好好想一想：為什麼在這個號稱「民主自由」的台灣，民進黨政府竟然不敢讓台大選出自己的校長？（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)