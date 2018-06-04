2018年06月04日 04:11 中國時報 主筆室

全球經貿上周度過一個出乎預料的災難周，美國同時對中國、歐盟與其他貿易夥伴祭出高關稅，全球股匯市劇烈震動，貿易大戰似迫在眉睫。

2周前，中美雙方達成「不打貿易戰、不課徵特別關稅」的共識，外界多認為中美貿易戰已和緩，未來視雙方平衡逆差談判結果而定。但上周白宮突宣布對中國出口的500億美元商品課徵25%高關稅，同時嚴格限制中國的收購與投資。

2天後，美國商務部宣布6月1日起，對歐盟、加、墨進口的鋼鋁製品課高關稅。白宮2月宣布鋼、鋁課高關稅後，歐盟等美國盟邦都曾派員前往談判，同時也得到美國給予豁免權的承諾，不料美方竟如突襲般地宣布課稅。

這兩件事讓全球經貿陷入濃濃陰霾中，歐盟等國家揚言要「對等報復」，大陸雖然尚未做出正式回應，但不太可能一聲不響就吞下，對美國產品提出報復清單已在所難免。如果各方無法及時達成協議，以目前發展趨勢而言，就是走向對撞的全球貿易戰了。

此事顯示川普的善變、難以信任，歐盟、加拿大、墨西哥都是美國最堅定又有深厚情誼的盟邦，在此之前亦已答應給予豁免權，結果川普仍突如其來地祭出高關稅。

當川普聚焦「川金會」、想展示其外交能力之時，卻沒想到其所作所為已把傳統重點盟邦得罪，甚至是把這些盟邦推向大陸。

對台灣而言，除了注意貿易戰是否蔓延影響台灣的出口與經濟，以及對金融安定可能造成的衝擊之外，更該對川普的善變有更深的警覺。

(中國時報)