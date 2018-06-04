執政黑洞 年底票房毒藥

2018年06月04日 04:11 中國時報 王尚智

近幾個月來，林佳龍、鄭文燦等綠營縣市首長的新聞「少」多了！媒體地方記者原本還是需要些焦點熱議，好提升一些流量點擊方面的內部業績要求，但據說最近幾位明星級的綠營縣市長多表「婉拒」，一改平日積極籠絡記者、恨不得每天都有新聞曝光的常態。

「躲」什麼呢？競選連任，原本不更是要想盡辦法在政績上「自吹自擂」、地方與中央相呼應的嗎？這股民進黨地方首長「自我壓抑」的選舉氣氛，主要來自民間地方基層對於執政中央瀰漫著極大不滿所致。如今一旦沾上了「蔡英文、賴清德」，地方選情立刻豬羊變色、烏雲罩頂！基於不想「多說多錯」，否則地方上少數累積僅存的殘餘優勢，怎樣也不夠賠給黨中央的執政黑洞了。

隨著地方大選漸漸逼近，一下子蔡英文的「執政黑洞」越來越清晰。這個「小英黑洞」早先權力高砌，初期乍看是「改革、轉型」的殿堂，不料兩年多來背後卻是不斷「吞噬、擱置、扭曲、遮蔽」，尤其小英團隊持續以文青風格進行政治上的濃妝塗抹，手法夢幻、拙劣到令人作嘔，再也無法遮瑕那些明明是敗壞殘破的施政作為了。

而最具體莫過於「吳茂昆，就這麼瞬間滾蛋」！即使小英不久前才公開出面力挺，吳茂昆依舊如過街老鼠，如今也幾近人間蒸發，無論媒體或社會大眾對於吳茂昆辭職甚至連「多看他一眼、多說他兩句」也都嫌噁心。這位當初在東華大學長年請假，緊貼小英政治勢力到處賺透透，果然最終被賦予了「拔管」重任的「英派大將」，在面對地方選情巨大壓力的反餽聲浪中，終於3秒鐘下台滾出教育部。

不得不說，這就是「選票」的本質綻放能量了！連同背後的「民意」一起能量每日驟升，再也無法被執政者蓄意漠視，並且彷彿天上降臨的神祕光芒，開始直接去「逼迫、剝離」執政權力的存在，正式進入無常凋零，於是所有人已經可以毫無失焦地指出：所謂「蔡英文政權」＝「意識形態耽溺＋基層民心遠離＋文青裝模作樣＋死拗硬掰髮夾彎＋任何錯全都是國民黨前朝的錯」！

蔡英文政權的構成，兩年多的表現自打嘴巴，說穿了就是「虛無的願景＝滿口的謊言」被徹底揭露，當下再也無計可施，於是這個逐漸顯影清楚的執政黑洞，除了是「兩岸黑洞、外交黑洞、產業經濟黑洞、基層民生黑洞、公務士氣黑洞、勞資關係黑洞」之外，特別這還是「台灣年輕世代未來前途」的巨大黑洞，釀成年輕人的憤怒與出走。

如今這個小英執政黑洞已經開始擴散出去，讓沾者染毒上身，正在成為年底地方大選的政治票房毒藥了。地方縣市議員綠營參選人當中，許多人已經在盤算，大型路口選舉看板千萬「不要」跟蔡總統、賴院長合照！還不如跟李登輝或陳水扁，南部最近有人甚至放上與北韓「金正恩」的合照，反而更能吸引目光、博君一笑。

算算蔡英文執政也才700多天，民意由藍到綠普遍怨聲載道，民意崩解頹圮，這種「自我毀滅的效率」究竟是如何做到的？才走了誇張的吳茂昆，仍還有離譜的吳音寧，以及正在被披露涉及關說的顧立雄夫婦，乃至無數政府單位、國營企業的人事職位、工程標案等。還能說什麼？就是「爛掉」了。

(中國時報)