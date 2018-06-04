蔡政府掌控司法機器的陽謀

2018年06月04日 04:11 中國時報 羅瑩雪

蔡總統施政兩年以來，內政、外交一塌糊塗。上任首件重要人事布局就是提名忠心耿耿的許宗力出任司法院院長兼大法官會議主席。接著推動一連串違背民主憲政基本原則的法擴權案，集立法、行政、司法大權於一身，將民產充公，把手伸進民間團體，卻不擔心受害者聲請釋憲，領導大法官之自己人當然會用心護航。

司法院長更重要的任務是在總統府主持司法改革國是會議，引領司法變革的走向。

此會議從105年11月登場到106年8月閉幕，熱熱鬧鬧吵了大半年。預設之議題包山包海，唯獨不見民眾引頸期盼之妨害司法公正罪。經各界抨擊，方增列議題做出修法的決議。然主事的法務部以廣徵意見為由，遲遲不提修法草案，民間因此發起反妨害司法公投聯盟催促。法務部回應表示已請部屬研擬草案，如今又過了4個月，法務部仍無動靜，反而是政治力干預司法的操作一波接一波。

從提名陳師孟出任監察委員，專門修理不會選邊的司法官，潘文忠出任教育部長，拔管不力，換皮厚無敵的吳茂昆接手。吳上任數天即發函駁回管中閔之聘任，又稱此決定非行政處分，不服者不得依《訴願法》、《行政訴訟法》規定尋求司法救濟，意圖以寥寥數語剝奪人民受憲法保障之訴訟權。台大師生醞釀提請釋憲，前景之艱難可以預期。

本以為這荒唐突兀的玩法行徑是某位忠僕之突發奇想，至立法、司法兩院相繼作出同類動作，才驚覺教部此舉只是在當權者整套計謀中的小試身手而已。

立法院司法法制委員會討論增列濫訴罪。支持此案之司法院、法務部表示是想藉此遏止重複提告、大量提告卻未繳裁判費等濫用司法資源之行為，但將聲請法官迴避和以刑逼民等情形納入，模糊空間極大，政治力易於介入。且將律師一併列為處罰對象，嚇阻意味濃厚，侵害人民訴訟權，有違憲之虞。

司法院不顧各方質疑及考試院反對，於院會通過修正《法院組織法》、《法官法》，一舉將最高法院、最高行政法院法官改為特任官，由司法院長提2倍人選交送遴選委員會決定，報請總統任命，遴選委員還包括政黨旗幟鮮明之立委代表。司法院長既然由總統提名任命，自然會迎合上意，專挑政治正確之自己人，期望此等人選超越黨派獨立公正，無異緣木求魚。

上述法案如果經立法院三讀通過，往後綠營關切之訴訟事件，都可按他們的意思終結。既無妨害司法公正罪掣肘，又不怕大法官宣告違憲，甚至人民能否提告，都他們說了算。再不會有什麼辦綠不辦藍的法官、檢察官了。

由此以觀，蔡政府在圖謀司法大權上，有宏願，有計畫，執行力超強，且已逐步落實於法律制度中。（作者為前法務部長）

(中國時報)