2018年06月04日 04:11 中國時報 陳琴富

民進黨中執會通過徵召姚文智參選台北市長後，原本角逐提名的前副總統呂秀蓮發出聲明，表示「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下，不如歸去。道不同，不相為謀！」並和民進黨說Bye Bye。消息傳出，蔡英文主席希望親自慰留，而黨內小輩卻高喊「慢走，不送！」呂秀蓮是該接受慰留還是該走人？

局外人一眼就看穿了，呂副其實是在提名揭曉之後才表達要和民進黨分手，說穿了，還是因為心中不平。姚文智雖然是目前角逐市長寶座3人中落居末位者，但實力還是勝過呂秀蓮。當局者迷，呂副還活在過去權力圍繞的光環中，不知道自己的角色真的是「祖母綠」。祖母級的人，當然是給此生做個定位的時候了，而退黨正是首務。

首先，站在美麗島世代的歷史角色來看，當年為爭取民主、人權而奮鬥的美麗島世代，曾經為台灣民主發展留下美麗的一頁，台灣人民也給了他們機會，阿扁當了總統，所有的美麗島世代都沾光，從姚嘉文、張俊宏、謝長廷、蘇貞昌、陳菊，沒有例外，現在還在享受美麗島的光環。只有施明德、許信良等早先離開黨的人，但是有些還是流連在黨的周遭，經常指點江山，偶爾還得為政權擦脂抹粉，只剩下施明德一個人還留存著一點美麗島的精神。在民進黨失去黨魂的此刻，呂秀蓮能不能堅持一點美麗島的精神，就看她對權位還有多少眷戀。

其次，站在副總統的高度來看，呂秀蓮已經擔任過副總統8年，在位時儘管自嘆是深宮怨婦，許多大政都無法與聞，但還是可以做很多有益於人民的事，卸任後海闊天空，不必再回首，當年謝東閔、李元簇不都立下了很好的典範。副總統都幹過了還回頭參選台北市長，不是貪戀名位是什麼？卸任的元首、副元首可以做的事太多，但是像李登輝、陳水扁、馬英九現在幹的都不是卸任元首高度應該幹的事，放手做公益不正是彌補任內不足，甚至是贖罪的大好機會？

再者，站在民進黨執政後的現狀來看，蔡政府上任以來以轉型正義為名推動改革，實質上是在掃除執政障礙，進行緩步台獨的路線，違逆國際現勢和兩岸關係的和平發展，甚至不惜犧牲民眾的利益。內政外交一塌糊塗，誠如呂副的預言，邦交國進入雪崩狀態。看看顧立雄、徐國勇、吳音寧這些小輩們一朝得勢的嘴臉，這是美麗島世代眼中的民進黨嗎？

李安的《臥虎藏龍》裡有一段對話，李慕白對秀蓮說：「江湖裡臥虎藏龍，人心裡何嘗不是；刀劍裡藏凶，人情裡何嘗不是！」挨過兩顆子彈，呂副應該更明白人心險惡。李慕白說：「秀蓮，我們能掌握的東西沒有永遠，把手握緊，裡面什麼也沒有；把手鬆開，妳擁有的是一切。」此刻正是呂副最後抉擇的時機，客棧快打烊了，茶涼酒冷。呂副，走人啦！

(中國時報)