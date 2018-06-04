安妮可：想當芭蕾舞者先愛聽故事

基輔國家芭蕾舞團首席舞者娜塔莉．瑪莎克（舞台左側右）和享譽全球的芭蕾舞星馬修．高頓（舞台左側左），圖為5月份兩人合作演出的經典舞劇《天鵝湖》首演現場，獲得烏克蘭觀眾滿堂彩。（牛耳藝術提供）

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中國時報
／台北報導
基輔國家芭蕾舞團舞蹈藝術總監、編舞家安妮可．倫赫維什維利。（李欣恬攝）

基輔國家芭蕾舞團舞蹈藝術總監、編舞家安妮可．倫赫維什維利昨（3）日抵台，曾培育多位芭蕾國際舞星、主導基輔國家芭蕾舞團發展的她，得知台灣也有許多學習芭蕾舞的小朋友，她表示：「想成為頂尖芭蕾舞者，有兩個要素，首先你得先從喜歡聽故事開始，另外就是要有音樂感，否則跳舞會像大象一樣。」

培養音樂欣賞能力

安妮可．倫赫維什維利曾是芭蕾舞者，5歲學舞，走過苦練歲月，也曾登大舞台，她深知一名芭蕾舞星養成過程，有多少變動因素，她說：「不管是傳統芭蕾舞劇，或是新編芭蕾舞劇，都有濃烈的敘事特質，舞者們無法透過言語表現內容，僅能以肢體說故事，如果不喜歡聽故事，對舞碼沒有感覺，很難跳得好。」

此外，安妮可．倫赫維什維利表示，音樂是芭蕾舞者訓練過程中重要的一環，「身體的線條、柔軟度等，可透過後天勤練習調整，但是有聰明的頭腦和一對好耳朵，培養對音樂的欣賞能力，也很重要。」

基輔國家芭蕾舞團隸屬於烏克蘭大劇院，已有151年歷史，此劇院位於基輔市區，過去曾遭受空軍轟炸，也曾有政府重要官員在包廂內被刺殺，是烏克蘭重要的文化社交場域，舞團則是足以代表國家門面的團隊，完整保存20多部傳統芭蕾舞劇製作，被譽為世界上最具規模的芭蕾舞團之一，近年屢屢外出巡演，和世界各國做文化外交，這回首次來台演出，別具意義。

帶來純正經典版本

安妮可．倫赫維什維利表示，《天鵝湖》、《睡美人》經過歷代的演變，已有許多版本，「但我們帶來的是純正、經典的版本，舞者們都戰戰兢兢地準備，要把最好的一面和觀眾分享。」

昨（3）日舞者們也已抵台，這一群芭蕾舞星，大都是首度來台，不約而同讚嘆台北市的市容，也都表達，假如有空檔，希望能去台北市的地標101頂樓，欣賞台北美景。基輔國家芭蕾舞團將於6月6至8日演出《天鵝湖》，6月9至10日演出《睡美人》，地點在台北國家戲劇院。

(中國時報)

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