昇恆昌獎助151清寒優良學生

昇恆昌免稅商店與永瑞慈善事業基金會，3日在桃園市平鎮區忠貞國小舉辦優良學生獎學金頒獎典禮，共151名學生獲獎。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

秉持關懷兒童、回饋在地理念，昇恆昌免稅商店與其基金會之一的永瑞慈善事業基金會，連續16年舉辦優良學生獎學金頒獎，3日在平鎮區忠貞國小舉辦，總共頒發給國中組70名、國小組81名清寒優良學生。

桃園市副市長王明德出席活動表示，感謝昇恆昌及永瑞慈善事業基金會對桃園學生的關懷，對桃園地區公益活動推動也相當支持，希望在政府與企業的努力下，讓桃園成為台灣最幸福、最有愛的城市。

昇恆昌總經理江建廷表示，舉辦頒獎典禮以來，一直希望以活潑、豐富的方式，帶給學生肯定自我、持續向上的動力，頒獎典禮也邀請紙風車劇團演出，希望小朋友從小與藝術文化多方接觸。江建廷說，昇恆昌董事長江松樺小時候經濟困頓，小學畢業就要外出工作，因此一直想要獎勵青年學童。他也勉勵學生，不只是課業，孝順也相當重要。

優良學生獎學金頒獎自2001年推動，至今已累積頒發2000多名優秀學生，今年共151名清寒優良學生、總獎學金共40萬7000元。此次頒獎典禮也與平鎮藝術季合作，邀請紙風車劇團演出《武松打虎》，吸引近2000名民眾參加，希望學生和民眾都能欣賞到國家級的表演。

東興國中郭姓學生說，爺爺年老虛弱，常常進出醫院，有了這筆獎學金可減輕醫療上的支出，也讓他能專注在學習上，現在即將面臨國中重要的大考，希望能考上心中的志願。這筆獎學金除了肯定了自己，更讓他了解到，求學過程若遇到挫折或不順遂的事，其實是有人在默默地支持他，也因此覺得自己並不孤單。

另名南美國小林姓學生從小學畢業，目前和媽媽、姊姊一起生活，但家中經濟只靠母親賺錢養家。他說，很開心得到獎學金，就能添購文具用品、布鞋和參考書，尤其即將升上國中，可能需要花更多錢，感謝獎學金讓他減輕家中的負擔。

(中國時報)

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