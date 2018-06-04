俄國人像企鵝 不群聚就憂鬱

2018年06月04日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

台灣人對俄國的印象多半是強悍的「戰鬥民族」，但烏克蘭作家安德烈．克考夫卻認為，俄國人習慣群體生活，就像企鵝，「企鵝被自然天性制約，必須要群聚，如果讓一隻企鵝違反規則、單獨生存，牠就會憂鬱。1991年蘇聯解體的時候，所有的蘇聯人都很憂鬱，因為失去仰賴17年的規則。」

57歲的克考夫是烏克蘭知名作家，寫過22部小說，其中最知名的就是《企鵝的憂鬱》，描述獨居的主角維克多專職為名人預寫訃聞，並與一隻患有憂鬱症、心臟病的企鵝相伴，卻在訃聞內容成真後被殺手追殺，既懸疑又充滿黑色幽默。

克考夫本人則是位冷面笑匠，他的寫作起點，是6歲時為哀悼意外死掉的寵物倉鼠而寫詩。13歲時立志當作家。克考夫在小說裡展現荒謬、超現實的黑色幽默，然而他的小說對蘇聯人而言「不夠正派」，被出版商多次拒絕。努力18年才終於在瑞士出版。

克考夫表示，俄國從帝俄時期到蘇聯時期，文化特性都是群體，但烏克蘭文化偏向個體，「10多年前的烏克蘭幾乎一分為二，東部的文化偏向俄國，西部偏向西歐，如今隨著烏克蘭愈來愈西化，住在東邊靠近俄國邊界的人民，反而十分懷念蘇聯時期。」

克考夫表示，《企鵝的憂鬱》出版後，德國真的有動物園請他領養一隻盲眼的企鵝，克考夫也在德國讀者要求下，寫了續集《失落的企鵝》，「他們認為我在前一本書『虐待動物』，我只好幫企鵝寫一個快樂的結局。」

(中國時報)