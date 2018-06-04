蕭敬騰 羅大佑 跨世代軋琴技

2018年06月04日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

潘瑋柏昨共獲4獎為本屆大贏家之一。（粘耿豪攝）

小宇昨首次參與典禮即獲2獎，氣勢如虹。（蘇蔓攝）

「2018 hito流行音樂獎頒獎典禮」3日在台北小巨蛋舉行，潘瑋柏（潘帥）與張惠妹、盧廣仲並列本屆大贏家、各拿4獎，甫入圍本屆金曲獎「最佳國語男歌手」及「最佳編曲人」的宋念宇（小宇），昨首次參加hito頒獎典禮，便一連拿下「hito創作歌手」及「hito編曲人」大獎，氣勢如虹；蕭敬騰（老蕭）率「獅子合唱團」與音樂教父羅大佑同台飆嗓軋琴技，象徵跨世代結合，極具意義。

華納音樂眾星雲集，近期忙巡迴演出的潘瑋柏，昨一連拿下「年度十大華語歌曲」、「咪咕音樂最佳人氣獎」、「hito唱跳歌手」及「hito Star全能藝人」4獎；他率74名舞者，一連唱跳〈Coming Home〉及〈硬鬧〉組曲，畫面震撼！

他曾於2014年為「伊殿園演唱會」彩排時撞頭受傷，受訪被問重返舊地開唱心裡有無陰影？潘瑋柏表示：「小巨蛋是大家很珍惜的一個地方，很像香港的紅磡，是每個華語歌手都想唱的地方，現在已經不會有（陰影）了，今天唱完還挺感動的。」

潘帥盼唱回台北

相隔多年重返小巨蛋演出，潘瑋柏是否為巡演明年唱回台灣暖身？他笑說：「所以我剛剛進場忙著找小巨蛋的主辦人，看檔期能不能下來，訂了明年幾個日期，希望能批下來。」至於理想日期，他搞笑回：「我希望後天。」期待儘快唱回台北。

老蕭忍手傷彈琴

獅子合唱團昨獲「最受歡迎樂團」，老蕭上周剛結束台北演唱會，昨領軍獻唱〈為你〉，隨後與羅大佑合唱經典歌曲〈是否〉及〈愛的箴言〉，兩人在台上互軋琴技，面對面分別彈奏鋼琴；羅大佑受訪時謙虛表示和老蕭軋琴很緊張：「因為不是平台的鋼琴，只能看到他的頭，所以比較（緊張）。」

老蕭則對於和前輩同台演出感到榮幸：「從接觸音樂開始，就很喜歡聽他的歌，每次聽都有不同的回憶。」老蕭上周台北演唱會前，左手因打籃球導致的手傷尚未康復，昨忍痛彈琴，他經紀人Summer說：「他明天一早要去長庚看手，今天演出前很擔心他怎麼彈琴，老蕭回我『我是用生命在演出』！」

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(中國時報)