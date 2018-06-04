林志穎首登蛋3秒換衣秀

2018年06月04日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

林志穎昨唱跳代表作〈不是每個戀曲都有美好回憶〉，嗨翻全場。（粘耿豪攝）

林志穎暌違12年發行新專輯《我的驕傲》，廣受歌迷喜愛，3日出席「2018 hito流行音樂獎頒獎典禮」擔任頒獎及表演嘉賓，他帶領著12位舞者唱跳代表作〈不是每個戀曲都有美好回憶〉、新歌〈一步之遙〉，還在3秒內快速換裝，「像川劇變臉，一定要零失誤」，他為此表演砸下約150萬元，前天彩排到半夜12點多，表演前也練習逾50次，相當敬業。

林志穎出道26年首度站上小巨蛋舞台，心情相當緊張，「我出道的時候小巨蛋都還沒蓋好，站上小巨蛋滿過癮的，算是當歌手的指標。」被問及是否有舉辦大型演唱會計畫？他打趣說：「若大巨蛋蓋好，我要搶攻大巨蛋。」

自評演出90分

他為了昨晚短短5分鐘表演，從2個月前就開始構思，籌備1個禮拜，他坦言站在台上最擔心失誤，「我剛剛表演有一個動作跳不好」，稍嫌沒完美表現，至於整體分數，他給自己打90分。

他的大兒子Kimi昨也到場力挺爸爸演出，由於Kimi 6歲就已經「息影」，這幾年不再媒體上曝光，昨低調出席幫爸爸加油，只見Kimi專注地看著舞台上的林志穎演出，更不忘拍手叫好。林志穎表示，Kimi對於小巨蛋的大舞台十分好奇，如果Kimi想當藝人出道？他也樂觀其成：「他（Kimi）有興趣就去做，看他。」

(中國時報)