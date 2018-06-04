五月天獅城奔台挺hito

2018年06月04日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

五月天2日在新加坡舉辦「人生無限公司」巡迴演唱會，結束後不到24小時立馬搭機回台北，力挺hito頒獎典禮。五月天昨壓軸獻唱〈任意門〉、〈I Will Carry You〉，情義相挺台灣歌壇重要音樂盛事，而師弟蕭秉治（廷廷）則擔任暖場嘉賓，以〈我還是愛著你〉及新歌〈凡人〉唱出浴火重生的心路歷程。

五月天前晚在新加坡演唱會上，唱到〈笑忘歌〉最後一句前，阿信忽然提議：「今天晚上，就由新手爸爸瑪莎帶領大家一起唱（最後一句）。」瑪莎調皮地故意重頭唱第一句，讓團員哭笑不得；演出結束後，當地媒體恭喜瑪莎為人父，他搞笑說：「甚至有時會擔心這會不會是人生顛峰，以後要就開始走下坡，非常感謝大家。」

阿信被讚神預言

被追問為人父心情，瑪莎表示：「我才當一個禮拜，現在沒什麼心情可說，以後再久一點，我們再跟大家分享，現在有點不知怎麼調適，因為家裡多2個人。」一旁阿信幫媒體發問：「你有自己餵過奶？」瑪莎笑回：「要問到這麼Detail（細節）的事情？我是沒奶，但我有拿奶瓶餵，很感動，不知道該怎麼講。」

而阿信也被網友翻出舊片，指他10年前已預言瑪莎會獲龍鳳胎，阿信面露自信說：「我接下來的預言會很準，我預言我們很快會到泰國開演唱會，且觀眾都很熱情！」順勢宣傳10月6日將在曼谷開唱。

(中國時報)