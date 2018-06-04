劉以豪24hrs工作無縫接軌

2018年06月04日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

第29屆飢餓三十代言人韋禮安、劉以豪2日晚前往烏干達畢迪畢迪（Bidibidi）難民營，關懷因為糧食短缺、霍亂及暴力衝突等緣故而被迫逃離家園、流離失所的南蘇丹難民及兒童。不曾踏上非洲的劉以豪說，希望在感受孩子們的處境後，對世界有更不一樣的看法，也能將正能量帶給他們。

劉以豪原在花蓮拍戲《種菜女神》，2日凌晨回台北與韓國人氣親子節目《超人回來了》開會，隨即與3歲萌娃昇材見面錄影，收工後已傍晚，花30分鐘打包行李，前往桃園機場與韋禮安會合。

劉以豪獲邀拍攝《超人回來了》全程保密，沒想到拍攝現場仍擠滿粉絲。2日晚他一到機場又造成騷動，大批粉絲送機，還因此驚動航警維持秩序。

粉絲還準備禮物送劉以豪，但因行李限重15公斤，他的個人行李箱已塞滿蠟筆、鉛筆等要送給當地小朋友的文具用品，只能苦笑：「我要去烏干達，這些我沒辦法帶走啊。」粉絲們還開心回他：「那就把全部禮物都送給烏干達的小朋友吧！」

轉乘四段飛機

劉以豪和韋禮安此行要轉搭三段國際班機及一段內陸飛機，才能抵達烏干達畢迪畢迪難民營。除關懷難民、兒童困境，也將見證台灣的愛心如何站在人道救援第一線，幫助難民安定生活，他們說：「期待能夠深刻看見難民兒童的需要，把動人故事帶回台灣與大家分享！」

(中國時報)