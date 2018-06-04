白冰冰笑當不收費Seafood

白冰冰（中）提攜年輕人，客串演出微網劇。（粘耿豪攝）

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中國時報
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白冰冰當年這支冬瓜露廣告讓她「矮冬瓜」形象深植人心。（取材自網路）

白冰冰在微網劇《我們的故事》客串高中輔導老師，她表示，因為人生經驗豐富，滿會跟人談心，也真的頗適合當輔導老師，「泰國有白龍王，但已經離開了，我離開演藝圈後也可以當台灣『白鳳丸』，專治婦女病，生理心理都顧到。」她半開玩笑接著說，以後就做一個不用讓人家花錢的「Seafood」，在她林口住家擔任「林口歡樂宮」宮主，專門幫那些心中有苦難的人分憂解勞。

白冰冰出道超過40年，最近出書《Try旺人生》暢聊生命中遇到的貴人，她感嘆一路上遇到許多貴人，這次點頭客串演出，除了因為製片人是17歲時就擔任她宣傳的舊識陳孝志，此外也是抱著幫助年輕人完成畢業展的心情，不計酬勞演出，學生導演、演員、燈光都沒經驗，她就像個老師父般把自己知道的都教給他們。

與亡母種種皆放下

她回憶多次人生經驗是：「我以為我是人家的貴人，後來發現人家才是我的貴人！」例如多年前創造流行語「矮仔冬瓜」、讓她紅透半邊天的「冬瓜露」廣告，她回憶，當年個頭嬌小的她就怕人家知道她矮，每天穿著「恨天高」，結果兩個年輕廣告導演找上門，原本態度抗拒的她最後被打動，結果她不僅在30分鐘拍好廣告、賺進40萬，廣告一播出，她以「矮冬瓜」形象暴紅，戲劇和工地秀邀約多到接不完。

她日前送走高齡96歲的母親，對於過往母親對自己如「海軍陸戰隊」折磨全部放下，感謝媽媽把她生下來、給她正能量。她感嘆一路以來發生的很多事都在心裡埋下傷感種子，她曾經也過著憤恨、充滿埋怨、委屈的日子，但後來想通了，「恨多了傷神、話多了傷人，我努力認真過日子比較重要。」

(中國時報)

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