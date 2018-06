空中補給43年經典不墜

2018年06月04日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

空中補給合唱團(Air Supply)今年成軍43周年,來台已超過15次,3日在台大國立綜合體育館開唱,依然聚集2000名鐵粉。2人一口氣表演15首動人金曲和新歌,還不時有可愛互動,令人感受到這組長青樂團的好感情及默契,吉他手葛拉漢羅素(Graham Russel)表示:「希望我們再唱44年!我們的事業有起有落,但有一件事沒有改變,就是我和這位紳士的感情。」

空中補給2位成員毫不掩飾對台灣的喜愛,主唱羅素希區考克(Russell Hitchcock)在演唱〈Even the Nights Are Better〉前用中文打招呼:「你好,台北!」葛拉漢也熱情問候:「台北,我愛你!」他憶起多年前首次來台,「那時候我們都還很年輕,很開心再度看到你們。」即使台北這個城市改變許多,但每次都能感受歌迷的熱情,他更深情喊話:「今晚我們是你的,而你也是我們的。」

儘管團體平均年齡67.5歲,但2人寶刀未老,羅素開場時演唱〈Sweet Dreams〉的宏亮歌聲立刻引起粉絲尖叫,〈Chances〉的尾句拉長音更震懾全場,葛拉漢則在台上飆個人新曲,還開玩笑說:「我如果忘詞會用新詞,反正你們也不會注意到。」

粉絲台下大合唱

他們甚至下台和全場歌迷互動,粉絲全都瘋狂包圍合照,更全場合唱〈The One That You Love〉,氣氛超High!

