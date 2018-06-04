空中補給43年經典不墜

2018年06月04日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

空中補給合唱團（Air Supply）今年成軍43周年，來台已超過15次，3日在台大國立綜合體育館開唱，依然聚集2000名鐵粉。2人一口氣表演15首動人金曲和新歌，還不時有可愛互動，令人感受到這組長青樂團的好感情及默契，吉他手葛拉漢羅素（Graham Russel）表示：「希望我們再唱44年！我們的事業有起有落，但有一件事沒有改變，就是我和這位紳士的感情。」

空中補給2位成員毫不掩飾對台灣的喜愛，主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）在演唱〈Even the Nights Are Better〉前用中文打招呼：「你好，台北！」葛拉漢也熱情問候：「台北，我愛你！」他憶起多年前首次來台，「那時候我們都還很年輕，很開心再度看到你們。」即使台北這個城市改變許多，但每次都能感受歌迷的熱情，他更深情喊話：「今晚我們是你的，而你也是我們的。」

儘管團體平均年齡67.5歲，但2人寶刀未老，羅素開場時演唱〈Sweet Dreams〉的宏亮歌聲立刻引起粉絲尖叫，〈Chances〉的尾句拉長音更震懾全場，葛拉漢則在台上飆個人新曲，還開玩笑說：「我如果忘詞會用新詞，反正你們也不會注意到。」

粉絲台下大合唱

他們甚至下台和全場歌迷互動，粉絲全都瘋狂包圍合照，更全場合唱〈The One That You Love〉，氣氛超High！

(中國時報)